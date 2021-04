Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. VAR hakemi Ümit Öztürk ile ilgili eleştirilerde bulunan Koç ayrıca şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Ali Koç'un maç sonrası yaptığı açıklamalar...

Arkadaşlarımı can-ı gönülden kutluyorum. Başakşehir geçen sezonun şampiyonu. İyi top oynuyorlar ancak sonucu alamıyorlar. BAY haftası öncesi 3 puan aldığımız için mutluyuz. 6 maçımız kaldı. Son dakikaka kadar herşey değişebilir. Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze teşekkür ediyorum. Topu daha fazla ayağımızda tutuyoruz. İyi bir gidişat yakaladık. Rakibe top vermiyoruz.

Altay'a acil şifalar diliyorum. Bu sezona yetişmese bile A Milli Takım'a yetişme ihtimali yüksek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi diliyorum.

"Herkes VAR performansından şikayetçi"

Malatya maçında gördüğüm bütün yorumcular penaltıyı işaret etti. Türkiye'de herkes VAR performansından şikayetçi. Biz mümkün oldukça en çok vaka yaşayan ve en az şikayet eden kulübüz. Taraftarımız bu yüzden bizi tenkit ediyor. Sesi yüksek olanın kazanan taraf olmasını istemiyoruz.

"Ümit Öztürk ile sıkıntılarımız var"

VAR odasında olan Ümit Öztürk ile alakalı sıkıntılarımız var. Biz onun olduğu maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işini kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Televizyonda yorumcular görüntülerde mutlaka görecektir. Kırmızı kart pozisyonu falan kaçtı. Bu isimle alakalı sıkıntılarımız var.

"Şampiyonluk için her şey olabilir"

Bizim altı maçımız kaldı. Ligin yedi haftası var. Şu ortamda her şey olabilir. Biz 10 senede 3 kere son hafta şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. 2. de 3. de ipi göğüsleyebilir. Ama biz bir hava yakaladık. Sakatlık ve Covid'ten etkilenmeden devam ederek inşallah ipi göğüsleriz. Her takım puan kaybedecektir. Kalan maçları kazanırsak her şey olabilir.









"Erol hocanın büyük emeği var"

Erol hocanın çok büyük emeği var. Erol Hoca ile başladık ancak belli noktaya geldiğimizde kan değişikliği yapılması gerektiğine karar verdik. Bugün şampiyonluktan bahsediyorsak onun da çok emeği oldu. Daha önce olabilir miydi ancak her kötü sonuçta hoca değişmez. Özü sözü bir mert bir arkadaş... Buraya kadar yaptığı hizmelerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.

"Emre Belözoğlu'nun bir felsefesi var"

Emre Belözoğlu erken zamanda kendini yetiştirmeye, geliştirmeye başlamıştı. Sahada futbolculuk dönemi kadar hocalıkta da hırslı. Bir futbol felsefesi var. Burada her maç üzerine koyarak gidiyor. Erol Hoca çok iyi insan buradan kendisine de teşekkür ediyorum.