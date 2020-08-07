Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Üniversite ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Ali Koç, maaş bütçesinde 92 milyon eurodan 64 milyon euroya düştükleri ancak federasyonun kendilernden 18 milyon euroya inmelerini beklediğini belirtti. Bu sistemin sürdürülebilir bir sistem olmadığını belirten Koç, az kafası çalışan insanın harcama limitlerindeki tutarsızlıkları anlayacağını ifade etti.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları:

Aslında söyleyeceğim çok şey var. Bir kısmını şimdi söyleyeceğim bir kısmını sonra söyleyeceğim. İçinde bulunduğumuz durum sadece Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir durum değil... Türk futbolu birkaç kulüp dışında bitik, batmış durumda... UEFA'nın getirmiş olduğu Finansal Fair Play netice vermedi. Biz de kendi yerli Finansal Fair Play'imizi geliştirdik. Amaç kulüplerin paralarını çar çur etmesini engellemek. Sağlıklı mali yapıya kavuşmak da bir sezondan bir sezona olmaz.

"AZ KAFASI ÇALIŞAN BİRİSİ BİLİR"

Fenerbahçe'ye baktığımız zaman 92 milyon euro olan maaş bütçesini 64 milyon euro'ya indirdik. Yeni borç almamışız, olan bankaların borçlarını ötelemişiz. Üretilen gelirlerin direkt bankalara gidildiği bir ortamda bu yönetim kendi imkanlarıyla bu gemiyi buraya kadar yürütmüş. Bizden 64 milyon eurodan 18 milyon euroya düşmemizi bekliyorlar. Böyle bir şeyi olmayacağı az kafası çalışan birisi bilebilir.

"BU SİSTEM HİLEYE İTER İNSANI"

Adam 200 milyonluk transfer geliri sağlıyor ama hesaba 3'te 1'ini yazıyor. Diğer gelirleri de banka borcu olarak gösteriyor. Bu sistem sürdürebilir bir sistem değil. Bu sistem hileye, hurdaya iter insanları. 1900 liralık sözleşmeler yapıldı, bu kez biz de yaparız. Geçmişte yapıldı, kimse sesini çıkarmadı. Biz yapınca olay olur.

Bizim öneriler paketimiz var. Bu sistemin fayda sağlaması için yapılmış bir paket. Ama ne yazık ki kaale alınmıyor. Ben federasyonun geçen seneki sistemi devam ettireceğini düşünüyorum.

"BİZ APTAL MIYIZ?"

Geçen sene ne oldu? Pandemi oldu. Yayıncı kuruluş ne teklif verecek belli değil. Hal böyleyken geçen seneki sistemi uygulamak sağlıklı değil. Neresinden bakarsanız bakın bu sistem tutarlı değil ve kullanılamayacağını düşünüyorum. Yapılandırma yaparak kulüplerin ana parası hesaptan çıkartılıyor. 2 sene sonra yapılandırma yapmış olan kulüpler eksi bakiye verecek diyoruz. O zaman ne yapacaksınız diyoruz. O zaman bakacağız ona diyorlar. Yoksa biz istemez miyiz borcumuzu yapılandıralım. Biz aptal mıyız? Bankacılarla oturup konuşuyoruz. Onların da belli bir sınırı var. 5 senede ne yapacaksınız, takla atmanız gerekiyor.

Biz başından neden doğru kurgulamıyorsunuz diyoruz. Büyük kulüplerin uzun vadede ödeme imkanlarına sahip. Bu sektörde yapılacak doğru bir yapılanma 2-3 sene ana para faiz ödemesiz 10 yıllık süreçte, hatta sıcak para vererek bu iş döner. Ama ne yazık ki başından bu kurgu doğru yapılmıyor. Döviz borcumuzun bile TL'ye çevrilmesi yapılmıyor.

Ben bankacı olsam Fenerbahçe yönetimini pamuklara sarıp, korurdum ama aynı gemide değilmişiz gibi bir ortam var.

"FEDERASYON BİRKAÇ KULÜBÜ ARIYOR"

Futbol Federasyonu'nun işi Bankalar Birliği ile beraber uzun vadede bir plan yaparak kulüpleri bu zor durumlardan kurtarmak. Biz neden geçmiş borçlara kefil olmak zorunda kalalım. Bu borcu oluşturmuş kimselerin hiçbir sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk mevcut başkan ve yönetimde... Garip bir sistem... Burada bir oyun oynanıyor. Oyunun parçaları kim, hedefleri kim ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil 6-7 kulüp rahatsız. Federasyon bir açıklama yapıyor, açıklama yapmadan önce birkaç kulübü arıyor.

"NE YAPMAMIZ İSTİYORLAR ANLAMIYORUM"

Olmayacak duaya amin dememiz isteniyor. Fenerbahçe Kulübü olarak 64 milyon eurodan 18 milyon euroya inemeyiz. Göreceksiniz, diğer kulüpler bizden daha çok yaygara çıkaracak 2 sene sonra ana parayı ödedikten sonra... Olmayacak bir şeyin altına neden imza atalım. Ne yapmamızı istiyorlar ben anlamış değilim. Burada olan benim total bütçemi nereden nereye çektiğim. 92'den 64'e inmişim. Sen daha bilmiyorsun ki benim kime daha ne kadar para vereceğimi...

Geçen sene de aynı şey oldu. Siz çok transfer yapıyorsunuz diyorlar, iyi de 14 oyuncunun sözleşmesi bitmiş, yerlerine adam almayalım mı? Bu medya algısıyla Fenerbahçe'yi yalnızlığa iteceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

"RUH HALİMİZ TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAK DURUMDA DEĞİL"

Burada Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Kulüp kılını kıpırdatmadan camiaya sahip çıktılar. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha gördük. İçinde bulunduğumuz ruh hali Türk futboluna fayda sağlayacak bir ruh hali değil.

"BMW'SİNİ SATIP DESTEK OLMAK İSTEYEN TARAFTAR VAR"

Şimdi taraftarımız kombine açıklayın diyorlar, maça gitmesek de kombine alacağız diyorlar. Passolig'den bir talimat gelmiş, kombine çıkarmayın diye. Formalarımıza müthiş bir ilgi var. İş adamları desteklemek isteyen. Öyle bir zaman ki en küçüğünden en büyük iş adamlarına kadar destekleniyoruz. Geçen bir adam BMW'sini satıp Fenerbahçe'ye destek vereceğini açıkladı.

Federasyon bazı kulüpleri arayarak sakinleştirdiğini biliyoruz. Sizin durumunuzu ayarlarız falan diyorlar ama bizi arayan henüz olmadı. Bir oyun oynanıyor.