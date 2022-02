Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Koç, Aykut Kocaman ile ilgili itiraflarda bulunurken, bir yandan da Yargıtay'ın kararı sonrası Trabzonspor 'a çağrıda bulundu.

İşte Ali Koç'un o açıklamaları:

"Fenerbahçe tarihinde önemli, tarihe geçmiş olaylar, tarihler vardır. Bunların en önemlilerinden biri de 27 Aralık 2021 olacaktır. Bu tarih, Fenerbahçelilerin hiçbir zaman unutamayacağı, Fenerbahçe'nin şanlı tarihine girmiş önemli bir gün olarak tarihe geçecektir. Fenerbahçe'nin alacağı tazminatların mücadelesini topyekün birlikte vermemiz lazım."

3 Temmuz açıklaması

"Varlığımıza ve bütünlüğümüze yapılan FETÖ saldırısı, 27 Aralık'ta Fenerbahçe'nin haklılığıyla son bulmuştur. Allah'a çok şükür. Fenerbahçe şike yaptı diye yazan çizen konuşanların inadına Yargıtay kararımızı pek çok gazeteye tam sayfa ilan olarak verdik. Verdik ki Fenerbahçe'nin haklılığı yüzlerine tokat gibi çarpsın. 3 Temmuz'da sabaha karşı başlayan bu süreç boyunca dik duran, geri adım atmayan önceki başkanımız Aziz Yıldırım başta olmak üzere ilgili tüm isimlere, Fenerbahçe'sini her yerde her an savunan milyonlarca taraftara teşekkürlerimi sunarım."

"Çok uzun ve kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının 3 Temmuz sürecinde dönemin TFF'si tarafından engellenmesi hatta gasp edilmesi neticesinde tazminat davamızı açtık."









Trabzonspor'a seslendi

"Trabzonspor'a sesleniyorum; Hak etmediğiniz kupa için FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında mı olacaksınız? Artık karar verin. Hem öyle, hem böyle olmaz. Tarafınızı seçin."

"28. şampiyonluk için başvuru yapmıştık ancak acele etmeyin etraflıca düşünün demiştik ancak bu kadar da geç kalın dememiştik. İnşallah en kısa sürede olumlu karar çıkar."

"Yargıtay sürecinden sonra, 2011 Süper Kupa maçının oynanması yönünde bir başvurumuz oldu. Buna TFF'nin olumlu yaklaştığını, rakibimiz Beşiktaş 'ın da sıcak yaklaştığını söyleyebilirim. Bu başvurunun onaylanacağını umuyoruz."

Taraftarlara mesaj

"Yapın! Her türlü eleştiriyi yapın... Ancak, maçtan sonra yapın. Sportif anlamda 3.5 seneye baktığımızda yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe her dalda en rekabetçi kulüp olma geleneğine devam etmiştir. Sporcularımız olimpiyatlarda Fenerbahçe'yi de temsil etmiştir."

Aykut Kocaman açıklaması

"Bizi üzen, bizi mutsuz eden futbol takımımızın 3.5 senelik değerlendirmesine gelelim. Hata yaptık. Evet farklı vizyon, emeller, arzular ile huzurunuza çıktık. Evdeki hesap ne yazık ki çarşıya uymadı. İyi niyetimizden şüphe edemezsiniz."

"Hayalim burada geçirdiğimiz 3.5 yıllık süreyi Phillip Cocu ile geçirmekti. Genç, dinamik... Olmadı, tutmadı. Dönüp baktığım zaman belki de Aykut Kocaman'ı tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi."

'Hakem katliamlarıyla 15-18 puanı yok edildi'

"2019-20'de 20. hafta sonrası Trabzonspor maçıyla başlayan süreçte Fenerbahçe'nin hakem katliamlarıyla 15-18 puanı yok edildi. Şampiyonluk yarışının dışına itildik. Bu da mı yönetim beceriksizliği? Büyük Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın yaptığı indirim sonrasında transfer yapabilmiştik."









"Hoca ayrıldıktan sonra önceliğimiz minimum homurdanma getirecek, çoğunluğun kabul edeceği bir ismi devre arasına yetiştirmekti. Konuştuğumuz isimler, çoğunluğu tatmin edecek isimlerdi. Sezon ortasında çalışmaya sıcak bakmadıkları için hibrit bir sistem konuştuk. İsmail Kartal, kayıtsız şartsız Fenerbahçe'ye geldi. Ona teşekkür ediyorum."

"Crespo'ya şimdiden büyük ilgi var. En formda futbolcumuz olmasına rağmen bonservis ödediğimiz için UEFA listesine yazamadık."

Transfer açıklaması

"Watford'un sahibiyle görüştüm, yemek yedim. Dedi ki 'Biz ligde kalırsak Ozan'ın satın alma opsiyonunu kullanacağız, ligde kalmazsak size dönecek. Ozan'ı transferler sonrası listeye koyamıyorum. Bu oyuncu oynamazsa zarar olacak. Almak ister misiniz?' dedi."

"Sol beke ihtiyaç var mı, var. Forvet, kanat-forvet ihtiyacı var mı, var. Konan'ı çok istedik. Çok büyük rakamlar istediler. Toplamda menajeri, komisyonu, bonservisi 9 milyon euro'nun üstündeydi. Kulübüyle de anlaşmıştık."

"Sırf almak için transfer yapmadık. Konuştuğumuz hocalarla doğal olarak parasal mevzuları konuşana kadar yeni kadro planlamasını da konuşuyoruz. 14 yabancı, seneye 12'ye düşecek. Atacağımız her kurşunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Görüştüğümüz hocalara da soruyoruz 'Alalım mı' diye. 3-4 gün içinde bir şey alacaksak 3.5-4 ay için alalım. Ne çıkar bilmiyorum. Durum bu. Çok iyi transferler yaptık ama bir türlü takım olamadık. Bir türlü kimyayı yakalayamadık."

'UEFA'dan yaptırım gelebilir'

"UEFA ile mart ayında görüşmelerimiz olacak. Bu incelemede son 3 sezona bakılacak. Olumsuz tablomuz hala devam etmektedir. 2 nedeni vardır; İçinde bulunduğumuz pandemi sezonları ve ülke ekonomisinin kur hareketlerinin ağır yükleri."

"Mart ayında toplantıya gittiğimizde röntgenimiz çekilecek. Müzakereler başlayacak. UEFA değerlendirmeleri sonucunda bir yaptırım ya da uzlaşma riski söz konusudur."

İstifa çağrılarına yanıt

"Bazı futbolcularımızın algı operasyonlarıyla tribün önüne atıldığı, bu kişilere saldırıyı kesmek için ayni ve maddi menfaatlerin sağlandığını biliyoruz. Genç çocukları tribünlerin önüne atıyorlar."

"Bir şekilde yıpratana kadar bana saldırıyorlar. Bakalım kimin nefesi daha uzun dayanacak! Bu sosyal medya meselesini şimdi belki hafife alıyor olabilirsiniz ama ilerde belki de dünya demokrasilerini hedef alacak hale gelecektir bu aygıtlar, bu algı operasyonu yapan düzen"

"'Ali Koç istifa' veya 'Ali Koç bırak git' demek herkesin hakkı. Ancak bunu organize yapıya getirip Fenerbahçe başkanına, bir terör örgütü gibi saldırmasına müsaade etmeyeceğiz!"