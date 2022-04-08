Fenerbahçe 'de gelecek sezon için teknik direktör çalışması sürüyor. Joachim Löw ile görüşmelerde büyük aşama sağlayan Fenerbahçe Ali Koç, her ihtimali göze alarak alternatif çalışmalarını da sürdürüyor. Portekiz'de yayın yapan A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçen hafta Lizbon'a gelerek eski Benfica teknik direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığını duyurdu.

Ali Koç ile Jorge Jesus yüz yüze konuştular

Nuno Paralvas imzalı haberde lider Trabzonspor 'un gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışında geri düşen Fenerbahçe Başkanı'nın Joge Jesus'u ikna etmek için yüz yüze görüşme yaptığı belirtildi.

Güçlü teklif

Ali Koç'un Portekizli Jorge Jesus'a neredeyse her istediğini sunan güçlü bir teklif yaptığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin 2015'ten beri Jorge Jesus'a ilgisi bulunduğu hatırlatıldı.

Haberde "Ali Koç'un Lizbon gezisi Jorge Jesus'u ikna etmek için son ve belirleyici bir girişim olarak görülüyor. Ancak Jesus'un kararını mayıs ayında vereceği fikri Ali Koç'un bu gezisine karşın değişmedi." ifadeleri kullanıldı.







