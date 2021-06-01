Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı lacivertli takımın başkanı Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve devam etmeme kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca yeni teknik direktör ile ilgili de bilgi verdi. Ali Koç, transferlerle ilgili de konuştu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur.

Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak.





Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim. Bizim dirençle karşılaşmamızın sebebi, biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Uygun bir dille, centilmence, ortamı germeden de başarının gelebileceğini, adil rekabetin marka değeri için ne kadar önemli olduğunu belirttik.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça pek çok şey etkileniyor. Biz de isterdik tek bir hoca ile olmak ama olmadı. Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek elinden gelenin en iyisini yoğun mesailer harcayarak yaptı. Söz konusu Fenerbahçe olunca elini taşın altına koydu. Beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Süreç yönetimi açısından, temaslar açısından, kısıtlı imkanlarımıza rağmen belki gelmesi mümkün olmayan oyunların gelmesini sağlaması açısından, pek çok konuda büyük katkılar getirdi. 7 ay sonra kendisini sportif direktör-teknik direktör olarak buldu. Bu riski alma mecburiyeti yoktu. Bir saniye bile düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta sahada gördüğümüz futbol bizleri Fenerbahçe'nin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Elinden geleni yaptı. İleriye dönük teknik direktörlük konusunda bana göre 3 alternatifimiz var. Birisi Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı bir teknik direktörün altında tecrübe kazanması. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör.

Bizim düşüncemiz, bana göre 5-10 sene sonra Türkiye'nin açık ara en iyi hocası Emre Belözoğlu olacak. Biliyorsunuz belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de olunca hep bir baskı var. Dolayısıyla Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre düşünmek istedi, sıcak baktığını söyleyemem. Emre Belözoğlu'na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bu kulübe çok daha büyük katkılar yapmaya devam edecektir.

"NASIL OLUYOR DA SÜPER LİG'DE 5 KULÜP MENAJERLİK ÜCRETİ VERİYOR?

Fenerbahçe'de isen pek çok konularla uğraşman gerek. Öbür kulüplerin yönetim kurullarıyla ilgili hiç kimse konuşmuyor. Fenerbahçe'de iseniz taaruza, eleştiriye, iftiraya ve imaya açıksınız. Bizim şeffaf olmadığımıza dair iddiaları reddediyorum. Süper Lig kulüpleri arasında en şeffaf, eleştiriye en açık kulüplerden biriyiz. Biz kendimize güveniyoruz, bizim özgüvenimiz yüksek. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığım. Bizim kompleksimiz yok. Biz insanız, hata da yapıyoruz. Önemli olan bunlardan ders alarak tekrarlamamak.

Biz transfer bilgilerini, SPK'nın bize emrettiği tüm sınırlar içinde açıklıyoruz. Çıkıp açıklamıyor diyorlar. 20-21 sezonunun TFF'ye açıklanan datalarına bir bakın, inceleyin. Deyin ki, 'Nasıl olur da Süper Lig'de 20-21 sezonunda 5 kulüp menajerlik ödemesi yapmış?

30 bin mail gelmiş halkla ilişkilere. Bunun bir kısmı küfür, talep, bilet... 30 bin mailin %73'üne dönüş sağlamışız. Bazı kişiler birden fazla da mail atmış olabilir. Çağrı merkezimize 100 bin adet çağrı gelmiş, %82'sini cevaplamışız.

Derbi günü herkes konuştu. Şu kadar adam alınmış, şunlar girmiş. Bir kere cevap verelim dedik, sonra Fenerbahçe ortamı geriyor oldu. Bir derbi sonrası 1 hafta olay yapıldı. Yok ben şöyle yapmışım, küfür etmişim şu kadar adam alınmış. Biz 8 gün ağzımızı açmadık. Sonra cevap verdik, 'Fenerbahçe ortamı geriyor'. 1 kişi sormuş mu, araştırmış mı Emniyet Müdürü'ne, ben küfür etmiş miyim? Fenerbahçe güvenlik kameralarında girişler gösterildi size. Bu küfür etti diyen iddia sahibine yazıp, 'Görüntüler burada' dediniz mi? Ama Fenerbahçe ortamı geriyor.

Saygı görmek istiyorsanız, saygı duyacaksınız. Bugün Anadolu kulüpleri ilişkilerimiz tarihte olmadığı kadar iyidir. Söylemler bir yere kadar, bu işin bir de eylem tarafı var. 3 senede Fenerbahçe, Erzurum deplasmanı dışında hiç sıkıntı yaşamamıştır.

"ADAY ÇIKMIŞ, BELKİ DE 2 HAFTA SONRA YOKUM"

Yurt dışındaki rahatlık, esneklik burada yok. Buradaki model yok. Ben şirketimde bu kadar rahat olmak zorunda değilim ama burada 30 kere düşünmemiz lazım. Biz hancıyız. Ben belki de 2 hafta sonra yokum. Başka bir aday çıkmış.

Attığınız her adamı 30 kere düşünmeniz lazım. Biz üç hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Öyle bir yazıyor ki insanlar.

Hayal ettiğimiz Fenerbahçe doğal olarak futbol olarak algılanıyor. Orada net bir şekilde sınıfta kaldık. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, sadece futbol şampiyonluğuyla ölçülen bir Fenerbahçe değildi. Futbolda hiç tahmin etmediğimiz şekilde, attığımız adımlar sonuç vermedi. Aksini savunmak yanlış olur. Bu seneki şampiyonluk... Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybettik. Bizim 14-15 puanımız gitti ama biz o yapılanlara rağmen şampiyonluk şansımızı buraya getirdik.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek, ya da bir sol bek transferi yapacağız. Bizim şansımıza yabancı oyuncular yurt dışında iyi işler yapıyorlar. Burada yapamadıklarını yapıyorlar. Bizim yine 15 milyon euroluk bir satışımız olabilir. Şampiyonluk kadrosu şu an elimizde... Elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımızda... Fenerbahçe arka arkaya şampiyon olabilecek bir kadro oluşturacağız.

Biliyorsunuz ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadinde bulunmamıştım. Farklı bir üslupla da şampiyonluk kazanacağını Fenerbahçe herkese gösterecek!

Artık misliye cevap vereceğimizi, çok çabuk cevap vereceğimize emin olabilirsiniz. Söz verip başarılı olamadığım, bir tesis sözü vermiştim. Bunun için 7 milyon euro bütçemiz var. Belirlediğimiz bir arazi var. Ben ayrılmadan o arazi olacak.

Ben bir tane tesis sözü vermiştim. Onu da ne yapıp edip, Avrupa'da parmakla gösterilebilen bir tesis hayalim vardı. 7 milyon Euro bütçe ayırdık bu tesise. Hiçbir şey olmazsa, ben ayrılmadan o arazi olacak. Bahsettiğim yer Samandıra'ya yakın bir yer. Bu sezona yetiştirelim istedik ama olmadı. O yüzden Samandıra'da şimdi 10-12 ilave oda inşa ediyoruz. Yetmiyor çünkü bize.

Bir arkadaş 'TFF'de güçlü değilsiniz, MHK ve kurulları etkilemeden, masaya yumruğu vuramıyorsunuz. Böyle şampiyon olamazsınız.' dedi. Sivas'ı yensek şampiyonduk. Ancak Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe adil yöntemlerle şampiyonluk kazanılabileceğini gösterecek.

"2.LİGDEN YA DA 3. LİGDEN KULÜP SATIN ALACAĞIZ"

Ağustos ayına kadar 2. veya 3. Lig'de bir kulüp satın alacağız. Kadın Futbol Takımı'nı da kurmak istiyoruz. 3. Lig'den de başlayabiliriz, ben kulüp satın alma fikrini benimsiyorum.

YENİ TEKNİK ADAM NE ZAMAN GELECEK?

Teknik direktör en geç kampta olması lazım. Planlamayı da teknik direktör yapacağı için ne kadar erken, o kadar bizim avantajımıza. Şimdiden harekete geçmek zorundayız. Benim arzum yarın gerçekleşmesi... Tahminim, Haziran'ın 3. haftasına kadar gider. Bu sefer nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin açısından, gençler açısından nasıl bir hocanın olmasını istediğimizi belirlediğimiz bir liste çıkardık. Tabii bundan sonra paramız yetecek mi? Hocanın maaşına paramız yetti, istediklerine paramız yetecek mi? İşin finansal konusu var. Tercihimiz, arzumuz, odaklandığımız nokta daha çok Portekiz, Almanya ekolü arasındaki isimlere daha çok odaklanıyoruz.

Yönetim kurulunun zayıf olduğuna inanmıyorum. Bunlar da Ali Koç'u vurma araçlarından bir tanesi. Yorulmuş arkadaşlarımız var, katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımız var.

Mali anlamda borçlar azalmadı dediniz ama aslında mali anlamda borçlar azaldı. Elbette istediğimiz oranda değil. Ancak Fenerbahçe önünü görebilir hale geldi.

Birçok transfer, EURO 2020 sonrasını bekleyecek. Biz kiralık transferden uzak durmaya çalıştık. Kafamızdaki profildeki hocayı bu ay içinde imzaya getirebilirsek, sürenin fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum.

"BİZ TAM AİLE OLAMADIK, FUTBOLCU SİVAS MAÇINDA ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKİRSE SAHADA ÖLECEK"

Biz bu sene tam aile olamadık. 3 senedir tam istediğimiz Samandıra havasını sağlayamadık. Arzuladığımız aile havasını sağlamamıza engel olduğunu düşündüğümüz insanlarla da yollarımızı ayıracağız. Milyonlar acı çekiyor. Futbolcular sahaya çıktığında ölecek, savaşacak. O bilinçte oyunculara sahip olmamız lazım. Böyle oyuncularımız var ama olmayanlar da var. Ben buna kafayı taktım. Yaptığımız işin milyonlarca insanı etkilediğimizin bilincinde olmayan futbolculara karşıyız.

"KAMP DÖNEMİNDEN SONRA SPORTİF DİREKTÖRÜ ATARIZ"

Sportif direktörlük müessesine hala inanıyorum. Bir CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan birine ihtiyaç var. Bu müessesenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İki patron olayı da olabiliyor. İdari anlamda futbolun başında biri olacak. Kamp döneminde sportif direktörü atarız. Yerli de olabilir yabancı da olabilir ama düşüncemiz yerli olmasından yana... Bielsea'yla henüz bir görüşmemiz olmadı.

''SZALAİ LİSTEYE BİLE GİREMEZDİ''

15 milyon satış nasıl olur? Şimdi zaten halihazırda 6 milyonluk teklif var. İsim veremeyeceğim. Devre arası stoper transfer için 3 isim önümüze geldi. Eski karar verme süreçleriyle hareket etsek, Szalai listeye bile girmezdi. Szalai'de karar kıldık. Bizim artık Pelkas'lar, Altay'lar, Szalai'ler modeline gitmemiz lazım. Futbola hiç destek olmadı. Aşçıların bile parasını kulüpler verdi. Satışlar bizim için çok önemli. Maaliyetleri %20 indirmemiz lazım. Çok daha iyi araştırılmış, fırsat transferlerini tespit etmek çok daha iyi oluyor.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

29 şampiyonluk konusu... 19'da 16 yabancı dedim ama sanmayın ki 59 öncesini göz ardı ettim. 59 sonrası 19 şampiyonluğun 16'sı yabancı hocalarla. Fenerbahçe, çok basit, yalın, net, tamamen verilere dayanarak bir talepte bulundu. Bizim derdimiz, tarihin resmi bir şekilde kabul edilmesi. Derdimiz para pul, yıldız değil. 1923'te kurulan, TFF'nin organize ettiği, 1959'a kadar olan turnuvaların da sayılmasını istiyoruz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yok efendim, 4 takım... Ulusal değil, o değil, bu değil... Kendi yayın organında, bunu ulusal sayıyorsun. Riyakarlıktan sıkıldım. Bundan sonra yıldız takmayacağız. Biz hakkımızı istiyoruz, ne fazlası ne azı. Beşiktaş'a vermişsin, kılıf uydurup vermişsin. 36 sene boyunca düzenlenen bu turnuvaların şampiyonlukları, kesinlikle sayılmalıdır.

'TFF KARAR VERECEK'

Yurt dışı emsallere bakınca tablo çok açık. Hakkaniyetle bilgi, belge, tarihçilerin düşünceleriyle yapacaksınız karar zaten aşikar. Federasyon nasıl karar alacak, kimin gözünün içine bakacak, onu bunu üzmeyeyim mi diyecek. Nasıl karar alacak bilmiyorum. TFF bir karar verecek. Komisyon bu karardan önce bizi çağırmalı, bizlerin de görüşlerini almalı. Yazılı her şeyi verdik ama anlatmak başka şey. Diğer 6 kulübü de, karşı gelenleri de çağıracaksın. Bizleri tartıştıracaksın. Bundan daha güzel ne olabilir. Bekliyoruz. Zaten sahada hakkımı yiyorsun. Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonluk başka bir ülkede olsa, o maç biter miydi? Fenerbahçe her şeyi sineye çekecek, öyle mi? Öyle yok.

SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN KAMPANYALAR

Emre Belözoğlu takımı şampiyon yapsaydı, belki o kararı verecek ben olmazdım. Türkiye tarihinin en çok saldırılan başkanlarından biri olmuşumdur. Bence oldum. Bunun Fenerbahçe ve futbolla alakalı olmayan sebepleri de var. Sosyal medya benim o kadar ciddiye aldığım bir şey değil. Arkadaşların raporlamalarından takip ediyorum. Benim bir sosyal medya hesabım falan da yok. Organik bir seçim kampanyasına dönüşen destek, parayla satın alabileceğiniz şeyler değildi. İnanan insanların beklentilerini karşılayamamak bana büyük bir mahcubiyet baskısı oluşturdu, oluşturmaya devam ediyor.

''BU İNSANLAR, BU İŞTEN MAHCUP ÇIKMAYACAK''

Sonuna kadar beni destekleyen, büyük seçim hareketine dönüşen, YouTube videoları yapmalar, sosyal medya kampanyaları, 'Tam Zamanı Şimdi'ler, sokakta afiş asmalar isteseniz yapamayacağınız işlerdi. O insanların beklediklerini yapamamak bana mahcubiyet baskısı oluşturdu. Onlar görecekler ki, 'İyi ki desteklemişiz, iyi ki savunmuşuz' noktasına gelecekler. Bundan zerre kadar şüphem yok. Benim en çok sorumluluk duyduğum kişiler Fenerbahçe aşkıyla yanış tutuşanlar, özellikle çocuklar. Benimle 1 fotoğraf dahi çekilmemiş olsa dahi bu camianın geleceği olan, beni doğru aday olarak gören, her sıkıntıda beni savunan insanlara sorumluluğum var. Bu insanlar, bu işten mahcup çıkmayacaklar.

''BU ADAMLARI BİLİYORSUNUZ''

Öbür camiaları bilemiyorum, araştırmadım. Şu refleks başka camiada yoktur. Bazı adamlar var, işler kötü giderken ortaya çıkıyor. İyi giderken yoklar. En küçük tökezlemede demediği lafı bırakmıyorlar. Bunlar Fenerbahçe ile var olanlar, Fenerbahçe için var olanlar değil. Ben Fenerbahçe'nin işleri kötü gitsin diye aklımın ucundan geçirmedim. Bizim camianın içinde böyle insanlar yok zannediyordum. Şimdi çıkmayalım karşısına, daha da yıpransın, Fenerbahçe daha da kötüye gitsin sonra aday olalım diyorlar. Bu adamları biliyorsunuz.

''FBTV EYÜP BEYE AÇIK''

Eyüp Bey inşallah imzaları toplayacak aday olacak. Tüm buralar ona açık. FBTV ona açık. İstiyorsa onla televizyona bende çıkarım. Adil bir rekabet olacak. Fenerbahçeliler gurur duyacak. Ben 1 kere FBTV'yi, burayı kullanamadım, 1 kere... Futbolda bu sonuçlardan sonra eleştiri olmaması söz konusu değil. Eleştiriye açığız. Madalyonun iki yüzü var. Bir şeyi eleştirirken, geçmişe de bakmak lazım. Herkes ilk başkanlık dönemini nasıl geçirmiş? Biz şampiyon bir takıma, mali sorunu olmayan kulübe, İsviçre saati gibi işleyen bir mekanizma almadık. Gelir gelmez 37 milyon euro borç ödedim, o ay içinde.

''TAM TERSİ DE OLABİLİRDİ''

Emre Belözoğlu daha önce göreve gelseydi daha başarılı olabilir miydik? Tam tersi de olabilirdi, varsayımla bir yere varamayız. Ama şampiyonluğu son ana kadar kovaladıysak, Erol hocanın da katkısı vardır. Bir başarısızlık varsa, o benimdir. Şampiyon da olabilirdik, tam tersi de olabilirdi. Gri pozisyonların bir tanesi hariç hepsinin bizim karşımızda çalındı. Buna rağmen sondan önceki haftaya kadar geldik, altın tepsideki fırsatı geri çevirdik. Sivasspor maçındaki ruhu kabul etmiyorum, zannedersiniz ki Sivasspor şampiyonluğa oynuyor. O maçtan sonra futbolcuları bir daha görmedim ama gözlerine bakmayı isterdim.

''ALTIN TEPSİDE SUNDULAR AMA KAYBETTİK''

Başarısızlık başkanındır. Başarı birçok kişinindir. Şampiyon olabilirdik, tam tersi de olabilirdi. Bir tanesi hariç tüm gri pozisyonlar aleyhimize çalındı. Attığımız yediğimiz goller, verilen verilmeyen penaltılar. 1 maç dışında hepsi aleyhimize oldu. Kime sorsan 15-17 puan. Sondan 2. haftaya kadar getirdik buna rağmen. Rakibimiz bize altın tepside sundu ama kaybettik. Şampiyonluk 1 maçla kaybedilmedi. Ben Sivas maçındaki ruhu kabul etmiyorum. Zannedersiniz Sivas şampiyonluğa oynuyor. Futbolcuları ondan sonra görmedim. Görmek isterdim. 'Ne yaptığınızı sanıyorsunuz' siz diye sormak isterdim.

''EN İYİSİ OLACAK!''

Yerli hocayla devam edersek Emre Belözoğlu'ndan başka bir isim olmayacak. Emre Belözoğlu, Türkiye tarihinin en iyi hocası olacak. Bunu da yazın bir yere. 5 senedir hazırlanıyor. Emre'yle ilgili iddiamdan inşallah Fenerbahçe de yararlanır. Emre dışında gördüğüm kadarıyla bizim istediğimiz şekilde olabilecek bir hoca yok. Yabancı hocanın mali külfeti çok fazla. Bu bir risk ancak gelecek yılın şampiyonluğu çok önemli olduğu için bu riski aldık...

''OBRA'NIN KATKISI BÜYÜK''

Anadolu Efes Kulübü'nü kutluyorum. Son 7 senedir Türk takımlarının Final Four'da olması, iki kupa eklenince Türk erkek basketbolu Avrupa'da bayağı bir önemli noktada. Obradovic gibi efsaneden sonra dönüşümü yapmak kolay değil. Türk basketbolu buraya geldiyse Obradovic'in büyük katkısı var. Bize yaşattığı her mutlu an için şükranlarımızı sunarız. Obradovic'in liderliği hem Fenerbahçe'yi, hem Türk basketbolunu başka noktaya götürdü.

''NE KIYMETİ VAR?''

Fenerbahçe olarak bir karar vermek zorundayız. Fenerbahçe her kulvarda şampiyonluğa oynayacak mı? Biz geldiğimizden beri kürekte kadın erkek bütün şampiyonlukları aldık. Ne kıymeti var? Senin umrunda mı? Taraftarın %99'unun umrunda mı?

''BU KARARI BEN VEREMEM''

Biz voleybolda küme düşsek ne olurdu bu camiada? Birden bire çok az kişinin umrunda olan şey, "Bunu ne yaparsınız, nasıl yaparsınız?" Kadın basketbolda en düşük bütçeyle en iyi kadroyu kurduk. Seneye kadınlarda EuroLeague'i alacağız. Ne uğraşıyorsunuz bu işlerle, futbola bakın diyorlar. Haklılar. Futbolda şampiyon olursak bunların kıymeti oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu branşlarda altyapıdan çocuklarla oynamaya başlarsa, asıl Türk sporu kaybedecek. İlgililer bunun farkında değiller. Burası dünyanın en başarılı spor kulübü mü olacak? Yoksa sadece futbol ve erkek basketbola mı odaklanacağız? Bu camia bir karar vermek zorunda. Bunun kararını ben veremem.

Ali Koç'tan geride kalan 3 yılın değerlendirmesi

Futbol: 5/10

Voleybol, Basketbol: 7/10

Diğer branşlar: 8/10

Mali bağımsızlık: 6/10

Yeni gelir yaratma: 9/10

Maliyetleri düşürme: 6/10

YENİ FORMA SPONSORU

Yeni sezonki sponsorumuz Puma. Formalarımızın 2 tanesi 19.07'de, 3'üncüsü ağustos ayında 5 büyük takımla beraber lansman yapılacak. 1. kategori takımı olacağımız için bunu tercih ettik. Her sene 3 formamız olacak. Ağustos ayında, beş büyük takımla birlikte formamızın lansmanı yapılacak. Değişik bir yaklaşımları var. Taraftarlarımızın çok hoşuna gideceğiniz varsayıyorum.

''BÜTÜN TAKIMLAR ŞİKAYETÇİ''

Bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Şu olgudan da uzak durulması lazım.. "Herkes şikayet ediyorsa biz doğru yapıyoruz" Yok öyle bir şey! Hakem havuzunu genişletmemiz lazım. Genç hakem işi bir nebze sekteye uğradı. Hazır olmayan gençleri büyük maçlara verdiler. MHK, bir hakemin adı Ali Koç diye, hakemi atayan adamı işten aldı ya. Komik geliyor değil mi? Bana da komik geliyor. Hakem camiasında acayip konuşuluyor bu durum.

''METİN TOKAT OLAMAZ!''

Hakem atamalarını 2 kişi yapıyor. Başkan ve Tokat soyadlı biri. En iyi niyetli 2 kişi olsa da, hata yapmamaları mümkün değil. İyi maç yöneten hakeme prim verin, para çok önemli bu işte, hakemler atanmak istiyor, rüzgar nereye eserse ona göre hareket ediyor. Metin Tokat hakem atamalarında olamaz, olamaz. Olmamalı da. Sebeplerini hepiniz biliyorsunuz. Göz göre göre bu hata yapılıyor.

VAR KONUŞMALARI

Sıkıntılı maçlarda, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın golü. Çağırın Fenerbahçe'den 2 kişi, gerekirse diğer takımdan da çağırın. Koyun odaya, "Al kardeşim, VAR konuşmaları bunlardır." Biz almayacağız oradan VAR konuşmalarını.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile Hatayspor-Denizlispor maçının zorluk derecesi farklı. Hakem atamalarında derecesine göre torbalar belirle, bir adım öteye gidiyorum, televizyon önünde kura çekimi yapın. Hepimiz kazanırız bu işten.