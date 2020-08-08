SON DAKİKA! Fenerbahçe Barış Sungur transferini açıkladı

Son dakika transfer haberi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı Lacivertli ekip, TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.



