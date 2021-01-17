Son dakika | Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!
Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır.
Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!
Fenerbahçe Spor Kulübü
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1350897124746145807
https://twitter.com/szancsoo41/status/1350899612018683907