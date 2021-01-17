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Son dakika | Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Ara transfer döneminde de ses getiren isimleri kadrosuna katmayı başaran Fenerbahçe Macar savunmacı Attila Szalai transferini resmen açıkladı.

17 Ocak 2021, Pazar 23:08 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Attila Szalai transferini resmen açıkladı... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!

Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır.

Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!

Fenerbahçe Spor Kulübü


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