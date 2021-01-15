Son dakika | Fenerbahçe Attila Szalai transferini bitiriyor!

Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai için artık son düzlüğe girdi. Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Apollon'un bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.

Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Szalai'nin kulübü Apollon ile anlaştı. Fenerbahçe'nin en isabetli transferi olan Pelkas'ı Türkiye'ye getiren Paul Koutsoliakos, genç stoperi de Fenerbahçe'ye getiriyor.

Bonservis bedeli 2 milyon Euro

Sarı lacivertliler Apollon'a bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro ve sonraki satıştan %15 pay önerdi. Bonservis bedelinin 400 bin €'luk kısmı Macar Mezökövesd kulübüne gidecek.

Genç oyuncu Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta da forma giymişti.

Szalai transferi tamamlanırsa, Apollon Limassol tarihinin rekor satışı olacak!

Galatasaray'da istiyor!

Öte yandan Fatih Terim'in de yönetime bu transfer için istekte bulunduğu fakat oyuncunun alınamadığı ifade edildi. Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra 'Başkalarına scoutluk yapmaktan yoruldum.' çıkışının da bu oyuncu için yapıldığı gelen bilgiler arasında...











