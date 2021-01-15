Son dakika | Fenerbahçe, Attila Szalai transferini bitirdi!

Süper Lig'de 35 puanla kinci sırada yer alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ve ara transfer döneminde takımı güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'nın transferini bitirdi.

Bonservis konusunda Apollon Limassol ile anlaşan Fenerbahçe, Macar oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a davet etti. Stoper ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Szalai, bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi. Piyasa değeri 800 bin euro olan Macar oyuncunun 2023 yılı sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyordu.

Szalai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.











