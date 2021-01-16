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Son dakika | Fenerbahçe Attila Szalai transferini açıkladı

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması geldi. Kulüpten yapılan açıklamada "Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi" ifadeleri kullanıldı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 23:45 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe Attila Szalai transferini açıkladı

Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması ve paylaşımı geldi. Sarı-Lacivertli kulüp Attila Szalai'nin Fenerbahçe atkısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama...

Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi.


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