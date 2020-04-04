SON DAKİKA! Fenerbahçe Ariedo Braida ile temasa geçti

İtalyan medyası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, iki hafta önce Ariedo Braida ile görüştüğünü iddia etti. Braida, sırasıyla Monza, ardından Milan ve sonra da Barcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. Tecrübeli isim, geçen yıl Barcelona'dan ayrıldı. FIFA menajeri Marko Kirdemir, Radyospor'da Eyüp Yıldız'ın Bahse Gireriz programına yaptığı bağlantıda; Fenerbahçe'nin sportif direktör arayışıhakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe yöneticileri Ariedo Braida ile temasa geçmiş

Fenerbahçe yöneticilerinin tecrübeli futbol adamıyla iletişime geçtiğini açıklayan Kırdemir, ''Benim bildiğim kadarıyla 2 hafta önce Fenerbahçe yöneticileri iletişime geçmişler. Sportif direktörlük teklif edilmiş. Bana gelen habere göre Braida ise kendilerinden süre istemiş. Kararını daha sonra vermek üzere telefonu kapatmış. 2 hafta geçti aradan, düşünüyordur teklifi. Kabul eder mi etmez mi bilmem. Braida 73 yaşında ve artık enerjisi kalmamış birisi. Bence Fenerbahçe'ye 73 yaşında, enerjisi kalmamış ve Barcelona'da da hiçbir yararı olmamış ve demode olmuş bir sportif direktörün olmaması lazım. İlla ki bir yabancı sportif direktör olacaksa daha genç ve dinamik, Türkiye'yi ve Avrupa'yı tanıyan bir kişi alınması lazım.'' açıklamasını yaptı.



