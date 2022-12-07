Son dakika! Fenerbahçe Arda Güler için anlaşma sağladı!

Fenerbahçe 'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı performansıyla Avrupa'nın yakın takibinde yer alıyor. 17 yaşındaki 10 numara için sarı lacivertliler anlaşma sağladı. Detayları başkan açıkladı.

2019'DA ALTYAPIYA GELDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından Arda Güler'i Şubat 2019'da kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerde Altyapı Oyuncu İzleme Birimi Sorumluluğu yaptığı dönemde Arda'nın kadroya katılmasında büyük emeği olan Serhat Pekmezci, genç yıldızın transfer edilmesinde başkan Ali Koç'un büyük emeğinin olduğunun altını çizmişti.





Sarı lacivertlilere imza attıktan 1 sene sonra U16 takımına yükseldi. 13 Ocak 2021'de de U19 takımında boy gösterdi. U19 takımıyla çıktığı 22 maçta 10 gol 7 asistlik performansla göz doldurdu. O sezon 2 Süper Lig maçında kadroya da dahil edildi ancak süre alamadı.

Geçen sezon Fenerbahçe A Takımı ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde HJK Helsinki ile oynanan maça çıkarak ilk müsabakasına çıkmış oldu. Ardından ilk Süper Lig karşılaşmasına 22 Ağustos 2021'de Antalyaspor karşısında çıktı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile ilk maçlarına çıkan genç yıldız, sadece Fenerbahçe taraftarı değil Türk spor kamuoyundan da büyük destekler aldı.

Geçtiğimiz sene sarı lacivertli forma ile 12 Süper Lig maçına çıkan Arda 3 gol 3 asistlik performansla oynadı.





JORGE JESUS'LA ADETA COŞTU

Bu sezon Arda Güler'in en büyük şansı takımın başına Jorge Jesus'un gelmesiydi. Tecrübeli çalıştırıcı ile sürekli iletişim halinde olan ve ondan büyük dersler çıkaran genç yıldız, bu sezon daha fazla süre alarak Avrupa'nın da dikkatini çekti.

Süper Lig'de devre arasına yaklaştığımız bu günlerde Arda, 13 maçta görev aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Performansıyla adından oldukça söz ettiren genç futbolcuya milli takım kapısı da açıldı.





STEFAN KUNTZ ŞANS VERDİ

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası arasında oynadığı 2 hazırlık maçının kadrosuna dahil edilen Arda Güler, Milli Takım ile ilk maçına Çek Cumhuriyeti karşılaşmasında çıkmış oldu. Sahadan 2-1 galip olarak ayrıldığımız karşılaşmada 22 dakika forma giyen Arda, skora katkı yapamasa da taraftarların büyük desteğini almayı bildi.

SAKATLIK YAŞADI

Milli takımda dönüşü ağrı şikayetleri olan genç futbolcu Fenerbahçe sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında dizinde travma olduğu tespit edildi ve tedavisine başlandı. Sarı lacivertlilerin Antalya'da 6-10 Aralık'ta gerçekleştireceği kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Arda, tedavi sürecini İstanbul'da geçirecek.

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BAŞKAN AÇIKLADI, ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu arada Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin genç futbolcusunun bonservisinde Gençlerbirliği'nin yüzde 20'lik bir payı bulunuyordu. Fenerbahçe, Gençlerbirliği başkanı Niyazi Akdaş ile bu konu hakkında görüşmeler sürdürüyordu.

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, Arda'nın bonservisindeki yüzde 20'lik pay için eski kulübü Gençlerbirliği ile prensipte anlaştı. Konuyla ilgili konuşan başkan Akdaş, "Fenerbahçe ile prensipte anlaştık. Belirtilen rakamlar üç aşağı beş yukarı doğru" diyerek anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

DEVLER PEŞİNDE

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda. Özellikle Avrupa basınında çıkan haberlerde genç futbolcuya olan ilginin yoğun olduğu ifade ediliyor. Milli futbolcu için İspanya La Liga'dan Barcelona, İngiltere Premier Lig'den Tottenham, Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain ve İtalya Serie A takımı Napoli'nin devrede olduğu ifade ediliyor.

Başkan Ali Koç ve teknik ekibin Arda Güler için gelecek en iyi teklifi bekleyeceği ve sarı lacivertlilerin 30 milyon euro'dan kapıyı açacakları iddiaları ortaya atılıyor.

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