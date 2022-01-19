Süper Lig ’de hafta içi mesaisinde bu akşam Ülker Stadı, kötü günlerini geride bırakmak isteyen iki takımın kapışmasına sahne olacak. Fenerbahçe , ligde son 6 mücadelede sadece 1 kez kazanabildi ve zirvenin 17 puan gerisine düştü.

Efsanesi Mustafa Denizli yönetiminde 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren Altay için her şey güzel başlamıştı. Siyah-Beyazlılar ilk 7 maçta 5 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak 24 Eylül’de 2-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından İzmir ekibi tam 14 karşılaşmada galip gelemedi. Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı, Mert Nobre takımın başına geçti. Altay da aynı rakibi gibi bu akşam zafere ulaşarak kötü gidişe son vermenin peşinde.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Altay maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise TFF'den yapılan açıklama ile Sarper Barış Saka'nın oturacağı açıklandı.







