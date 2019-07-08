Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile 4 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, daha önce Fenerbahçe ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıklarını ifade etmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.

Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz.