SON DAKİKA | Fenerbahçe açıkladı! Miha Zajc resmen Genoa'da
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Sloven futbolcu açıklama yapıldığı sırada yeni takımı Genoa ile hazırlık maçında boy gösterdi.
Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, geçtiğimiz gün Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Sloven futbolcu, sağlık kontrolüne girerken görüntülendi. 26 yaşındaki oyuncu, bugün Genoa'nın Parma ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıktı. Zajc, maça yedek kulübesinde başlayıp sonradan oyuna dahil oldu.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1305168783678607362
Fenerbahçe resmen açıkladı
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
İşte Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklama:
Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz.