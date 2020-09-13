Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, geçtiğimiz gün Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Sloven futbolcu, sağlık kontrolüne girerken görüntülendi. 26 yaşındaki oyuncu, bugün Genoa'nın Parma ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıktı. Zajc, maça yedek kulübesinde başlayıp sonradan oyuna dahil oldu.









Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

İşte Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklama:

Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz.



