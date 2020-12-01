Fenerbahçe, 40 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş’a 4-3 kaybetti. Konya’nın ardından Kara Kartal’a da yenilen Sarı-Lacivertliler, 27 yıl sonra ilk kez sahasında peş peşe iki lig maçında da puan alamadı. Derbide birçok isim, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Savunmada Gökhan ve Lemos döküldü, Novak hiçbir varlık gösteremedi. Orta sahada Sosa beklentilerin çok altında kaldı. Erol Bulut, gol atmasına rağmen Cisse’nin performansından da memnun kalmadı. Haftaya Denizlispor ile oynayacak olan Sarı-Lacivertliler’de kadro büyük oranda değişecek. Gustavo cezalı, Perotti ise sakat olduğu için bu ikilide zorunlu değişim yaşanacak.

Sosa 11’de kalabilir

Erol Bulut, iyileşmesi halinde sağ bekte Nazım Sangare’yi düşünüyor. Savunmada ayrıca Serdar Aziz ve Caner Erkin’in 11’e dönmesi bekleniyor. Gustavo’nun yerine Ozan’ı çekmeyi planlayan Erol Bulut, forvet arkasında Mert Hakan Yandaş’ı, sağ kanatta ise Ferdi Kadıoğlu’nu oynatabilir. Forvette ise Thiam seçimi sürpriz olmaz. Derbinin kötülerinden Sosa ise Gustavo cezalı olduğu için yine 11’deki yerini alabilir.

Yusuf Dursun