Galatasaray'ın 3 milyon 850 bin Euro ile en çok maaş alan futbolcularından Sofiane Feghouli'ye iki İtalyan kulübü talip oldu. France Football'un haberine göre; sarı-kırmızılı takım 30 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istiyor. Lazio ve Sampdoria da sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Cezayirli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Öte yandan Arda transferini resmiyete döken Galatasaray, KAP bildirimlerini yapmaya başlayacak. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugünden itibaren resmi açıklamalar yapılacak. Sarı-kırmızılı takım yarın ise topbaşı yapacak.



