Yıllık maliyetleri 7 milyon Euro'nun üzerinde olan ve sözleşmelerinin sona ermesiyle Galatasaray 'da ciddi bir maaş bütçesi ortaya çıkan Feghouli ile Babel'in ayrılmaya niyeti yok!

İki oyuncu da İstanbul'da kalmak istiyor ve tüm takımlarla görüşüyorlar. Dursun Özbek'in başkanlığını ilk kutlayan Feghouli'nin gözü hâlâ Sarı-Kırmızılı kulüpte. Babel de Galatasaray'da devam etmek istediğini yeni yönetime iletti. Yönetimin iki tecrübeli oyuncuya teklif yapması beklenmiyor, ancak hem Babel'in hem de Feghouli'nin bir İstanbul takımıyla anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mohamed için harekât zamanı

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservis bedeli olan 4 milyon Dolar'ı 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e ödemesi gerekiyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi ilk olarak bu problemi ortadan kaldırmak zorunda, aksi halde kulübe transfer yasağı gelebileceği iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, Mısır kulübüyle yeni bir ödeme planı üzerinde anlaşmayı planlıyor. Buna göre ilk etapta 1 milyon Dolar, kalan paranın da 3 eşit taksitle ödenmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili birkaç gün içinde Zamalek'le temasa geçilecek.







