SON DAKİKA | Fedor Smolov, Fenerbahçe yolunda

Ocak ayında Lokomotiv Moskova'dan kiralık olarak İspanya LaLiga ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Fedor Smolov, kiralama anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Rusya'ya döndü. Yıldız oyuncunun kariyerine farklı bir takımda devam edeceği belirtilirken bu doğrultuda Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gazeta.ru'nun haberine göre Celta Vigo, kiraladığı Rafinha ve Murillo'nun bonservislerini almaya yöneldiği için bir başka kiralık ismi Fedor Smolov'u satın alma yoluna gitmedi. Rusya Milli Takımının da önemli isimlerinden Smolov, 2021'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek için kendine yeni bir kulüp aramaya başladı.

Kariyerine Rusya dışında devam etmek istediği belirtilen 30 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu aktarılmakta. Bir prensip anlaşması içermese de oyuncunun temsilcileri ile Fenerbahçe'nin ilk görüşmeyi gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 14 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Smolov, kiralandığı Celta Vigo'da ise 14 maçta 2 gol atabilmişti. Rus Milli Takımında ise 39 maça çıkan Smolov'un 14 golü bulunuyor.