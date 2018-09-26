Fed'in Washington'daki merkezinde yapılan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sona erdi. Fed para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı. Toplantının karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin politika faizini 25 baz puan arttırarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çıkarma kararını kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi. Fed, kademeli faiz artırımlarına devam edileceğini bildirdi. Buna göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.

Fed, ağustos ayındaki toplantısında politikasını sabit tutmuştu. Fed'in aralık ayındaki toplantıda bir kez daha faiz arttırması bekleniyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 21:30'da bir basın toplantısı düzenlemesi ve bu doğrultuda geleceğe dönük politikalarla ilgili ipuçları vermesi bekleniyor. FED, para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı. Fed, 2019 yılında da 3 kez faiz artışı öngörüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri fed kararı sonrası yüzde 3.0610 ile en düşük seviyeyi gördü.

Fed'in faiz kararı doları nasıl etkiler?

Fed'in faiz kararının ardından dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan kur 6.05 seviyesine dek çekildi. Tüm gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kazandı. Fed, ekonomik görünüme dair risklerin dengeli olduğunu tekrarlarken, uzun vadeli medyan faiz beklentisi haziran ayındaki yüzde 2.9'dan yüzde 3'e çıktı. Fed'in karar metninden öne çıkan notlar şöyle:

- Kademeli faiz artışları ekonomik genişlemeyle uyumlu.

- ABD'de ekonomik aktivite güçlü.

- Enflasyon yüzde 2 civarında seyretmeye devam ediyor. Enflasyona dair beklentiler çok az.

- Medyan politika faizi beklentileri 2020 ve 2021 sonunda yüzde 3.4

- İşsizlik oranı beklentisi 2018 yılı son çeyrek için yüzde 3.7, 2019 için yüzde 3.5

- Çekirdek enflasyon beklentisi 2018 için yüzde 2.1, 2019'da yüzde 2.

2021 sonrası faizler düşebilir

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Fed’i sıklıkla faiz artırdığı gerekçesiyle eleştirmesine rağmen bankanın 2019 yılı için üç artış öngörmesi dikkat çekti. Fed faizlerle ilgili ‘ekonomiyi destekleyici’ tutumda olacağı ifadesini tutanaklardan çıkardı. Yani faiz artışlarına devam edeceği ifadesini kullandı. 2021 yılının ardından resesyon olmaması için Fed’in faizleri tekrar azaltması bekleniyor.

Fed’in açıkladığı ‘Ekonomik Projeksiyon’ raporuna göre, 2018 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,8’den yüzde 3,1’e çıktı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2,4’ten 2,5’e yükseltirken, 2020 beklentisini yüzde 2,0, uzun dönem beklentisini yüzde 1,8 olarak korudu. İlk kez açıklanan 2021 beklentisi yüzde 1,8 oldu.

2020 enflasyon beklentisi yüzde 2.1

Banka’nın bu yıl için işsizlik oranı tahmini yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye çıkarırken, 2019 ve 2020 için beklentisi yüzde 3,5 olan tahmini değiştirmedi. İşsizlik oranı tahmini 2021 için yüzde 3,7 olarak açıklanırken, uzun dönem tahmini yüzde 4,5 olarak kaldı. Bankanın PCE enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 2,1 şeklinde kalırken, gelecek yıl için yüzde 2,1 olan tahmin yüzde 2,0’a çekildi. Banka 2020 tahminini yüzde 2,1 olarak korudu, 2021 tahminini yüzde 2,1 olarak ilk kez açıkladı. Uzun dönem tahmini yüzde 2,0 olarak kaldı.

Fed faiz TL/Dolar kurunu nasıl etkiler?

Fed'in faiz artırmaya devam etmesi durumunda ABD'de tahviller satılır ve emtia(ticarete konu olan tüm mallar ve ürünler) fiyatları artmaya başlar. Emtia fiyatlarının artması diğer ülkelerin cari açığının artmasına neden olur. Emtia fiyatları artarsa gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansı düşer. Türkiye'de bir gelişmekte olan ülke statüsündedir. Büyüme performansının düşmesi işsizliğin artmasına neden olur. Ayrıca Fed'in faiz artırdığı durumda tüm dünyadaki dolar ABD'ye geri döner ve Türkiye'ye olacak olan yatırımlar da bu doğrultuda azalır. Ayrıca Fed'in faiz artırımı durumunda dolar aşırı değerlenir ve Dolar/TL kuru 3 TL psikolojik sınırını aşması ihtimali kuvvetlenir. Tüm dünyada dolar borcu olanların kendi para birimlerine göre maliyetleri artar.

Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek, 6,10'un altında işlem görüyor. Dün dolar/TL 6,3325'e kadar yükselse de küresel piyasalarda dolar olan talebin azalmasından bulduğu destekle 6,0505 seviyesine kadar geriledi ve günü yüzde 2,15 düşüşle 6,1511'den tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,85 azalışla 6,10'un altında dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,72 azalışla 7,1880'den, sterlin/TL de yüzde 0,79 değer kaybıyla 8,0145'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1757 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 94,207 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, ABD'de Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan ülke liderlerinin, yaptıkları ikili görüşmeler ve konuşmaların piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 5,70 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, 6,15'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.



