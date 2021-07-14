Son dakika.. Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe 'de bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Yönetim, mutlak şampiyonluk hedefiyle kadroyu güçlendirmek için tam gaz temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için kulüplerinin vereceği kararın beklenmesi. Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" cevabını aldı.





Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor 'da bulunuyor. Bordo-mavililer, bir süredir hem Norveçli yıldız hem de Leipzig'le temas halinde.

Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'den birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.







