Sarı-Lacivertliler için önümüzdeki günler transferde hareketli geçecek gibi görünüyor. Fenerbahçe , gizli bir operasyonla, bonservisi elinde olan ve Galatasaray ile de adı anılan Paulinho’yu bitirme noktasına getirmişti. Sarı-Lacivertliler, artık bu transferden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yönetim ise sadece Brezilyalı yıldızla yetinmeye niyetli değil. Fenerbahçe, Andriy Yarmolenko için de gaza bastı. Daha önce Ukraynalı yıldız için yapılan girişimlerden sonuç çıkmamıştı. Yönetim, 31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için West Ham’ın kapısını bu defa daha iyi bir teklifle çaldı. İngiliz ekibiyle pazarlıklar bir kez daha başladı.

Yarmolenko beklemede

Yarmolenko, Fenerbahçe’nin yaptığı teklife zaten ‘evet’ demişti. Yıldız futbolcu, İstanbul’a gelmek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Tecrübeli oyuncu, West Ham’da düzenli forma şansı bulamadığı için İngiliz ekibinden ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe Yönetimi, Paulinho ile Ukraynalı yıldızın transferini birlikte açıklayarak yeni sezon öncesinde camiayı havaya sokmanın hesaplarını yapıyor.