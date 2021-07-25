Yeni sezonda 7 senelik şampiyonluk hasretini dindirmek ve bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de forvet harekâtı başlıyor... Daha önce rekabeti artırması adına Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe 'de as golcü konusunda ilk hedef eski oyuncusu Vedat Muriç. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin yetersiz bulduğu Kosovalı oyuncu için 'Kiralanabilir' raporu vermesi Kanarya'yı harekete geçirdi.





Pereira onay verdi

Ali Koç ve ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapacak ve Lazio'nun kapısını çalacak. Muriç'in transferinde olumsuz yanıt alınması ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde de çalışan Fenerbahçe'nin listesindeki diğer isim Mbaye Niang'tı. Senegalli golcünün, Pereira'dan onay alması sonrasında maliyet araştırmasına başlandı.





15 milyon Euro'ya gelmişti

Fransız ekibi Rennes ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvet için masaya oturulacak. Şartlara göre kiralama ya da bonservisi için temas kurulacak. 2019'da Torino'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilen Niang geride bıraktığımız sezon 1.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Ahli'de kiralık olarak oynadı.

Yusuf Dursun



