Serdar Dursun ve Caulker’a imza attırdıktan sonra sessizliğe bürünen Fenerbahçe ’de transfer harekâtı bir kez daha başlıyor. Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda sağ bek ve forvete öncelik verildi, her mevki için de ikişer aday ön plana çıktı. Savunmanın sağı için boştaki Vidal’e teklif yapıldı, Buta için de girişim başladı. Forvette ise Muriç ve Niang listede...

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FAVORİ VIDAL, ALTERNATİFİ BUTA

Vitor Pereira, bu sezon 3 stoper temelli taktikler üzerinde duruyor. Bu sistemin iyi işlemesi için özellikle kenar oyuncularının kalitesi büyük önem teşkil ediyor. Solda Caner ve Novak var. Sağda ise Gökhan’ın ayrılması sonrası sadece Nazım Sangare kaldı. Pereira, bu bölgeye enerjik, hızlı ve hücum gücü yüksek bir oyuncu alınmasını istedi. Yönetim ilk olarak Aleix Vidal’in kapısını çaldı. Bonservisi elinde olan İspanyol yıldıza 2.5 milyon Euro maaşla 2+1 yıllık sözleşme teklif edildi. 31 yaşındaki oyuncudan haber bekleyen Fenerbahçe, alternatif olarak daha önce de gündeme gelen Aurelio Buta için girişimlere başladı. İskoç ekibi Celtic’in de istediği Buta’nın şartları soruldu. Antwerp kapıyı 5 milyon Euro’dan açtı. Bu nedenle sağ bek için favori Vidal ancak 24 yaşındaki Buta için de şartlar zorlanabilir.





ÖNCE MURİÇ SONRA NIANG

Kosovalı oyuncunun İtalyan ekibi Lazio’da kalması zor görünüyor. Simone İnzaghi döneminde çift forvetle oynayan Lazio, Sarri ile birlikte tek santrfora dönüş yaptı. İmmobile ve Caicedo ile rekabette geride kalan Muriç’in gönderilme ihtimali yüksek. Fenerbahçe, geçen sezon 18.5 milyon Euro’ya sattığı golcü oyuncuyu kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak için Lazio’nun vereceği kararı bekliyor. Muriç de ayrılması halinde Sarı- Lacivertliler’e dönmek istiyor. Bu bölge için diğer aday ise Mbaye Niang. Rennes’le yollarını ayırmaya hazırlanan 26 yaşındaki hücum oyuncusuna Venezia da talip. Niang’ın ise önceliği Fenerbahçe. Bu nedenle Senegalli oyuncu, Venezia’nın teklifini bekletiyor. Fransız oyuncuyu kadroda düşünmeyen kulübü Rennes ise yıldız futbolcunun ayrılması konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.







