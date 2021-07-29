Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon 3-5-2 sisteminde oynayacak Fenerbahçe'de kanat oyuncuları çok önemli bir misyon üstlenecek. Sarı lacivertlilerde forvet ve kanat transferleri için girişimler başladı. Fenerbahçe, Alanyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Davidson'u gündeme aldı. Sürpriz tranfer gelişmesi hakkında son dakika bilgileri geliyor. Bu sezon bonservisi elinde olan iki futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Caulker'den sonra bir isim için daha girişimlere başladı. Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson, Fenerbahçe'ye yakın!

GÖKHAN GÖNÜL'Ü GÖNDERMİŞTİ FENERBAHÇE'YE GELİYOR!

Fenerbahçe yöneticileri Alanyaspor ile masaya oturacak. Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson, geçtiğimiz sezonun son haftalarında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta iyi bir performans ortaya koymuş, Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesine neden olmuştu. O maçtan sonra Gökhan Gönül, gelecek planlamaları arasında yer almadı. Gökhan Gönül ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı ve deneyimli oyuncu Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

VİTOR PEREİRA DA DAVİDSON'A ONAY VERDİ!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi. Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle mesaya oturacağı öğrenildi. Davidson'un akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO!

Alanyaspor forması giyen Brezilyalı yıldız Davidson'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. (Takvim)