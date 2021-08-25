Son Dakika FB haberi... Wolf Fenerbahçe’ye, Lazaro Dortmund’a

Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, yeni transfer yapabilmeleri için takımdan oyuncu ayrılması gerektiğini söyledi. Alman ekibi, İnter’in sağ kanadı Valentino Lazaro’yu kiralamak istiyor. Sarı Siyahlılar, bunun için Fenerbahçe ’nin ilgilendiği Marius Wolf’u elden çıkarmaya çalışıyor. Yıldız futbolcunun Dortmund ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı Lacivertliler’in 26 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer edebileceği kaydedildi. Alman basınında çıkan haberlere göre Benfica’nın da ilgilendiği Lazaro’yu elden kaçırmak istemeyen Dortmund Yönetimi, Fenerbahçe’nin Wolf için yaptığı kiralama teklifini kabul edebilir. Marius Wolf, sağ kanadın tamamında görev yapabiliyor. Ali Koç döneminde Sarı-Lacivertliler’e sık sık iş yapan menacerlik firması ROGON, kulüplerin anlaşması halinde oyuncusu Wolf’u İstanbul’a getirmeye hazır.







