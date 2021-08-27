Helsinki'yi eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahçe , kura çekimi sonrası Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti. Yunan ekibi Olympiakos'ta, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena da forma giyiyor. 2019'da Fenerbahçe'den ayrılıp Olympiakos'a transfer olan ve bu kulüpte şampiyonluklar yaşayan Fransız yıldız, kura çekimi sonrası sosyal medya hesabından "Çok yakında görüşürüz Fenerbahçe" mesajını yazdı. Galatasaray 'dan ayrılan Henry Onyekuru da Yunan ekibinin formasını giyiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi Antwerp'te ise Sarı-Lacivertlilerde beklenileni veremeyen Michael Frey oynuyor. İsviçreli golcü, geçtiğimiz haftalarda S. Liege'e tam 5 gol atarak dikkat çekmişti.















