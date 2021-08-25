Başkan Ali Koç, Fenerbahçe ’nin en az 3, hesabı tutturmaları halinde 4 transfer yapacağını açıklamıştı. Taraftarlar forvet ve sol bek takviyelerinin açıklanmasını beklerken, yönetim sürpriz bir hamlede bulundu. Vitor Pereira’nın ülkesinde bir süredir takip ettiği ve sonunda, “Bizim için ideal oyuncu” dediği Hidemasa Morita için harekete geçildi. Santa Clara’ya geçtiğimiz ocak ayında bonservissiz bir şekilde gelen 25 yaşındaki futbolcu, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Japon oyuncu, bitmek bilmeyen enerjisiyle ön plana çıkıp, Portekiz Ligi’nin en çok koşan, en çok top kazanan ve top çalan isimleri arasında yerini aldı.

Ödeme planı pazarlığı

Santa Clara’nın, Hidemasa Morita’nın bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. Ancak yönetimin pazarlıklar sonrası bu rakamı 3 milyon Euro seviyesine çektiği kaydedildi. Tarafların ödeme planı üzerinde görüşmeleri sürdürdükleri belirtildi. Morita’nın ise SarıLacivertliler’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Fenerbahçe, transfer sürecini fazla uzatmadan işi bitirmek için uğraşıyor.

55 maç oynadı

Hidemasa Morita, geçen sezona Japonya’da Kawasaki Frontale’de başladı. Ocak ayında ise Santa Clara’ya imza attı. Japon yıldız, toplamda 55 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, maç başına 3.9 top kapma, 6 topu geri kazanma, 8 sahipsiz top kazanma ve 5.7 pas arası gibi yüksek ortalamalar yakaladı. 25 yaşındaki oyuncu, ikili mücadelelerin ise yüzde 54’ünden başarıyla çıktı.