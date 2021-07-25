Kadrosunda 39 tane sözleşmeli futbolcusu bulunan ve bu rakamı lig başlarken 28'e indirmek zorunda olan Fenerbahçe 'de temizlik operasyonu sürecek. Allahyar, Cisse, Frey, Gökhan Gönül ve Harun Tekin'i gönderen Sarı-Lacivertliler, Thiam, Sadık Çiftpınar, Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i kadro dışı bıraktı. 4 ismin bileti kesilirken, Barış Alıcı ve Murat Sağlam dahil birkaç genç oyuncu da takımdan ayrı çalışıyordu.





10 günde belli olacak

Bu isimler kendilerine kulüp ararken, Zajc, Dirar ve Perotti'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki hafta da Sarı-Lacivertli futbolcular için belirleyici olacak. Kemik kadroyu bulmaya çalışan Vitor Pereira 10 gün içerisinde kamp performanslarıyla şu ana kadar sınıfı geçemeyen Tisserand, Lemos, Zanka, Ferdi Kadıoğlu için de kararını verecek.



