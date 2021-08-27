Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Yunanistan’ın Olympiakos, Almanya’nın Eintracht Frankfurt ve Belçika’nın Royal Antwerp takımlarıyla eşleşilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"ORTA ŞEKERLİ KURA"

"Hedeflediğimiz transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu."

"3-4 TRANSFERİ BİTİREBİLİRSEK GRUPTAN RAHAT ÇIKARIZ"

"Dün Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş iyi bir kura çekti. Bugün Galatasaray , Fenerbahçe’nin sırasıydı. Gruplara baktığımız zaman, ‘orta şeker’ diyelim. Hangi gruba çıkarsak çıkalım bu sene biraz daha farklı enerji, kimya yakaladık. Hedeflediğimiz, planladığımız 3-4 transferimizi de bitirebilirsek, yetiştirebilirsek tabii FFP çerçevesinde, o zaman biz bu gruptan rahat çıkarız. Şu halimizle de gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ama hocamızın istediği takviyeleri en kısa zamanda bitirirsek milli maç arasını da çok iyi değerlendirip bence takımımız -tabii ki hiçbir sakatlık olmadığı takdirde- hem lig için hem de Avrupa Ligi için hazır olacaktır."

"3'LÜ SİSTEM OTURMAYA BAŞLADI"

"Kamp dönemini kazasız, belasız geçirdik, şükrettik derken Adana Demirspor maçına 3 gün kala ve takip eden 4 gün içinde 6 tane çok önemli oyuncularımızın ciddi sakatlıkları oldu. Buna rağmen hocamızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hiç şikayet etmeden gençleri de çok iyi değerlendirerek bu süreci atlattı. Ben ilk birkaç hafta sıkıntılar yaşatabileceğiz demiştim daha evvel. Çok şükür şu an yaşamadık. Ama tam anlamıyla, gerçek anlamıyla milli aradan sonra hazır olacağımızı düşünüyorum. Bazen beklenmedik olaylar beklenmedik fırsatlar yaratır. Bu sakatlıklar sebebiyle gençlerimiz daha fazla süre almaya başladı. Gençler daha fazla süre aldıkça özgüvenleri arttı, katkıları arttı. Bunun takım üzerindeki olumlu etkisi sandığımdan daha yüksek. Sahada da görüyorsunuz. Sahada oynarken kim olursa olsun coşkuyu, mücadele azmini, savaşmayı. Bizim de isteğimiz buydu zaten. Fenerbahçe takım olarak her daim en iyisini versin, sonuç ne olursa olsun alkışlanmayı hak ediyor. Sonuçlar iyi oldukça daha da iyi oluyor.

3’lü sistem oturmaya başladı. Kolay değil bu sistemi oturtmak. Bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için o dediğim takviyeleri yapmak zorundayız."

"10'A YAKIN KULÜP MUHAMMED'İ İSTEDİ"

"Bu atmosferin oluştuğunu görüyoruz. Bunun kalıcı olması çok önemli. En önemlisi de sonuçlar iyi değilken ayağa kalkabilmek ki bunu yapabilecek o ruhu, o atmosferi görüyoruz. Hocamız için de parantez açmak istiyorum. Daha evvelki dönemde ben yönetimde değildim ancak o zaman da altyapıyla asistanları vasıtasıyla, zaman zaman da kendisi hep ilgilenmiş. Maçları takip ettirmiş, idmana çağırmış. Kendi ruhunda var. Porto altyapısında yıllarca çalıştı. Dolayısıyla hem hocanın özgüveni, cesareti hem de elindeki malzemeyi iyi kullanabilmesi açısından bu yaklaşımı çok faydalı görüyorum. Bu yaklaşım sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de önemli. Yabancı sayısı azaldıkça bu gençlerin kıymeti daha da artacaktır. Biz de yazın Dinamo Zagreb’i ziyaret ettik, inceledik. Arkadaşlar 1 hafta orada kaldılar. Ağustos ayında Zagreb’de bir turnuvaya katıldık, iyi sonuçlar aldık ama daha önemlisi turnuvanın en iyi oyuncusu Arda Güler seçildi –ki yaşı çok küçük olmasına rağmen.- Muhammed’i 10’a yakın kulüp istedi, hocamız, ‘Kesinlikle bırakmam’ dedi. İyi de demiş. Biz gelen teklifleri değerlendirebilirdik. ‘Kesinlikle hayır’ dedi. Niye hayır dediğini zaman içinde görüyoruz. İnşallah yolumuz açık olur, şansımız bol olur. Bizi şu aşamada durduracak en önemli şey sakatlıklar. İnşallah sezonun geri kalan bölümünde sezonun başında yaşadıklarımızın yakınına gelen bir sakatlık rakamı yaşamayız. Tabii tek tük sakatlık olacaktır ama üst üste bu kadar kısa sürede olmasına çok şaşırdık. Sonuçta şu ana kadar 4’te 4 gidiyoruz. Hazırlık maçlarında da kaybımız olmadı. İnşallah böyle devam ederiz."

"VALBUENA ÇOK BEĞENDİĞİM BİR KARAKTER"

Olympiakos’un çıkmasına ben de sevindim. Valbuena’ya da buradan sevgiler, selamlar. Bizden ayrıldı ama hiç bağını koparmadı. Hem futbolcu olarak hem insan olarak çok beğendiğim bir karakter. Allah onun da yolunu açık etsin. Frey geçen sezon çok iyi bitirdi. 3 Belçika kulübü ilgilendi, Antwerp aldı. Sezona çok iyi başladı ancak talihsiz bir sakatlık geçirdi. Eski oyuncularımızın olduğu takımlara misafir olarak gitmek bizim için daha keyifli. İki oyuncumuza da başarılar diliyorum. İngiltere takımları çıksa sıkıntı olacaktı çünkü Kovid-19 sebebiyle tarafsız saha olacaktı. Çok şükür öyle bir şeyle karşılaşmadık. Belki yakın zamanda da orada kırmızı listeden çıkarız. Geneline batığımız zaman bazı gruplar var ki Şampiyonlar Ligi kıvamında. Nispeten iyi kura çektiğimize inanıyorum."

"ELMAS VE ÇEBİ İLE YAKIN DOSTUZ"

"Biz sahada rakibiz, sadece Avrupa’da değil saha dışında da bir ve bütün olmamız lazım çünkü sorunlarımız çok, çıkarlarımız aynı. Türk futbolunun geleceğini daha sağlam temellere inşa edeceksek özellikle bu 3 kulübün beraber hareket etmesi gerekir. Beraber hareket etmekte en önemli hususlardan biri tribünlere oynamamak, zaman zaman maç skorlarına göre başka takımlara cevap verme mecburiyetinde bırakmayacak şekilde yaklaşımlar olduğu takdirde inanıyorum ki bunu başarabiliriz. Gerek Burak Başkan olsun gerek Ahmet Nur Çebi, biz yakın dostuz. Kulüpler Birliği’nde yaptığımız çalışmalar, onların sonuçları, yapmayı planladığımız çalışmalara falan baktığınız zaman bu birliktelik devam ettiği takdirde yakın zamanda bunun meyvelerini Türk futbolu toplayacaktır.”