Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının son bölümünde iki takım yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.

Maçın 78. dakikasında Galatasaray skorda 2-1 öndeyken sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda ile turuncu-lacivertli ekipten Mahmut Tekdemir arasındaki gerginlik, yedek kulübelerine yansıdı.

Medipol Başakşehir yedek kulübesi önündeki gerginlik sırasında itişmeler yaşanırken, Galatasaray kenar yönetiminin de olaya müdahale etmesiyle gerginlik büyüdü. Maçın oynandığı sırada gerginlik sürdü. Müsabaka hakemi Cüneyt Çakır, yaşanan duruma müdahale etti.

Cüneyt Çakır, Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala’yı, Medipol Başakşehir’de ise yardımcı antrenör Orhan Ak’ı tribüne gönderdi.

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