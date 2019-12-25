Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Belhanda’nın yerine topla ilerleyebilen, çalım atabilen, hızlı, hırslı ve skora katkı yapan bir 10 numara arayan Galatasaray’ın, bir süredir Alex Teixeira ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu sezon Çin takımı Jiangsu Suning ile çıktığı 30 maçta 18 gol 11 asistlik müthiş bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcuyla, menacerler vasıtasıyla temas kuran Galatasaray Yönetimi’nin, olumlu sonuç aldığı öğrenildi. Sambacı’nın, kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı. Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’nın satışından gelmesi muhtemel bonservis geliriyle Teixeira’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Brezilyalı yıldızla 4.5 yıllık bir mukavele yapılması planlanıyor.

Forvette de oynayabiliyor

Teixeira, sadece forvet arkasında değil, hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabiliyor. Bu sezon Suning formasıyla çok sayıda gol atmasının başlıca sebeplerinden biri de, forvette oynamasıydı. Ancak Terim’in, tecrübeli futbolcuyu tam olarak 10 numara için düşündüğü belirtiliyor.

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Sürati, tekniği, fizik gücü ve bitirici özellikleriyle Teixeira, Fatih Terim’in transferdeki 1 numaralı önceliği haline geldi.

50 milyon Euro’ya gitti

Alex Teixeira, Shakhtar forması giydiği dönemde de Galatasaray’ın transfer gündemine gelmişti. Yıldızı parladıktan sonra adı Avrupa devleriyle de anılan Brezilyalı futbolcu ise sürpriz bir şekilde tercihini Uzakdoğu’dan yana kullandı ve 5 Şubat 2016’da tam 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Jiangsu Suning’e transfer oldu.

Lucescu’nun eski öğrencisi

Brezilyalı futbolcunun yıldızını parlatan ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Mircea Lucescu’dan başkası değildi. Onu Vasco de Gama’dan 6 milyon Euro’ya transfer ettiren, sonra geliştirerek Shakhtar’a 50 milyon Euro gelir getirmesini sağlayan Luce, Teixeira’nın özel yeteneklere sahip bir futbolcu olduğunu söylemişti.

Metin Karabaş