Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşısında hem sezon başında hem de devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç yıldız adayını oynatacak. Geçtiğimiz senelerdeki Ozan Kabak örneği akıllara gelse de genç oyuncu bu sezon sadece 8 dakika sahada kaldı.

FATİH TERİM'İN TERCİHİ BELLİ OLDU! HATAYSPOR KARŞISINDA...

Ocak ayında yabancı sınırı artınca son anda lisansı çıkartılan Ozornwafor, Galatasaray'daki eksikler nedeniyle oynama fırsatı yakaladı. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Ozornwafor'un yanında Ryan Donk'a forma şansı verecek. İkili bu sezon hiç birlikte oynamadı. Taylan'ın hastalanması da Terim'İn planlarını bozdu.









300 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ!

2019 yazında geleceğe yatırım olarak 300 bin Euro'ya G.Saray'a transfer edilen Valentine Ozornwafor, beklenen gelişmeyi gösteremedi. Hatay deplasmanında eksiklerden dolayı forma fırsatı yakalayan 1999 doğumlu Nijeryalı, biraz da şansının yardımıyla Galatasaray'da yoluna devam ediyor. Geleceğini belirlemek ise ortaya koyacağı performansa bağlı.

İŞTE OZORNWAFOR GERÇEKLERİ!

TFF, ocak ayında 14 yabancı sınırını 16'ya yükseltmeseydi Valentine Ozornwafor'a yine lisans çıkartılmayacaktı. Nijeryalı stoper, takımda kalınca Emin Bayram Boluspor'a kiralık gitti.

Ceza, sakatlık ya da hastalık sorunu yaşanmasaydı Fatih Terim, Ozonrwafor'a şans vermeyi düşünmüyordu. Yönetim de 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu.

Stoperler Luyindama ve Marcao aynı hafta cezalı duruma düştü. Savunmaya çekilmesi planlanan Taylan Antalyalı izolasyona alındı ve şans bir kez daha Ozornwafor'a güldü.

Kritik Hatay deplasmanında ilk 11'de çıkacak olan 1.94'lük Ozornwafor, sergileyeceği performansla hem Galatasaray'ın ligdeki kaderini hem de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini belirleyecek.

SADECE 8 DAKİKA SAHADA KALDI

Geçen sezon kiralandığı İspanya 2.Lig ekibi Almeria'da sadece 5 maçta oynayan Ozornwafor, Galatasaray'daki tek resmi maçına 6-0 kazanılan Gençlerbirliği'ne karşı çıkarken 8 dakika sahada kaldı.