Galatasaray’da gözler tamamen Çaykur Rizespor deplasmanına çevrilmiş durumda. Teknik patron Fatih Terim, dünkü antrenmanda oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, kritik mücadeleye dair uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıl olaylı geçen ve Diagne’nin 90+2 ile 90+7’nci dakikalarda attığı gollerle gerilim dolu karşılaşmayı 3-2 kazanan Sarı- Kırmızılılar, şampiyonluk yolunda en zorlu virajı geride bırakmıştı.

O gün yaşananları hatırlatan Terim, “İşimiz yine hiç kolay olmayacak. Rakibimiz de ciddi bir mücadele veriyor. Her ne kadar tribünde taraftar olmasa da gerilim yaşanabilir, dikkatli davranmalıyız. Disiplini bırakmadan, sakin olup sahada kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

İlk 11’i de hazır

Bu arada Fatih hoca, Rize karşısında sahaya süreceği ilk 11’i de büyük ölçüde belirledi. İleri üçlüde Feghouli, Falcao ve Onyekuru’yu kullanacak olan Terim, orta sahada Lemina, Seri ve Belhanda üçlüsüne şans tanıyacak. Beklerde Mariano ile Saracchi, stoperde ise Ahmet Çalık ile Donk görev yapacak. Kale yine Muslera’ya emanet olacak. Emre Akbaba, Ömer Bayram, Andone ve Adem gibi jokerler ise skorun gidişatına göre devre arasında veya ikinci yarıda oyuna dahil edilecek.

Metin Karabaş