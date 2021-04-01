Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle yardımcısı Ümit Davala ile birlikte PFDK'dan 2 maç men cezası alan Fatih Terim'e kötü haber geldi. Tahkim Kurulu, Terim'in 2 maçlık cezasını onadı. Fatih Terim, Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımın başında yer alamayacak. Terim'in yerine Sarı Kırmızılılar, Levent Şahin önderliğinde 2 maça çıkacak.

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TFF'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1085 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve TicariYatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim’in rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin antrenörü Ümit Davala’nın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın 90+3'te yediği golle Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği maçın son anlarında iki takımın yedek kulübeleri birbirine girmiş, gol sonrası yaşanan tartışmada çok sinirlenen Fatih Terim güçlükle sakinleştirilmişti. Sert diyalogların yaşandığı o tartışmaya tribünde bulunan bazı Rizeli yöneticilerin de dahil olmasıyla Fatih Terim adeta çileden çıkmıştı. Yedek kulübesindeki oyuncular, dördüncü hakem ve yardımcıların araya girmesiyle Terim kendi yedek kulübesinde döndürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Rizespor maçındaki "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.



