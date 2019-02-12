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Son dakika! Fatih Terim'e hakaret davasında karar çıktı! Hapis cezası

Fatih Terim'e hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve kişisel bilgilerini yaydığı iddialarıyla hakkında iki ayrı dava açılan Aydoğdu, 1 yıl 8 ay ve 6 ay hapisle cezalandırıldı.

12 Şubat 2019, Salı 13:25 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fatih Terim'e hakaret davasında karar çıktı! Hapis cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve kişisel bilgilerini yaydığı iddialarıyla hakkında iki ayrı dava açılan restoran sahibi Selahaddin Aydoğdu, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan 1 yıl 8 ay, "tehdit" suçundan ise 6 ay hapisle cezalandırıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmış tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in, Aydoğdu'yu darbettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö.'nün ise P.Z.Ç.'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Terim'in "basit yaralama", E.Ö.'nün ise "hakaret ve tehdit" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

(NTV)

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