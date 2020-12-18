Galatasaray, ligin 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 68. dakikasında Galatasaray bir pozisyonda faul bekledi ancak hakem Mustafa Öğretmenoğlu oyunu devam ettirdi.

"Eyyamcı, evde anlat Fatih Terim'i attım diye! Ahlaksız"

Bu karar sonrası Arda Turan başta olmak üzere birçok futbolcu hakeme yoğun itirazda bulundu. Hakem Öğretmenoğlu ilk önce Arda Turan'a sarı kart gösterdi ve ardından yedek kulübesine yöneldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelenin 69. dakikasında direk olarak kırmızı kart gördü. Terim kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazlarını sürdürdü ve "Eyyamcı, evde anlat Fatih Terim'i attım diye! Ahlaksız" dedi.

Maç sonunda sahaya indi

Terim kırmızı kart görmesinden sonra tribüne gönderildi. Karşılaşmanın 2-1 bitmesinden sonraysa sahaya indi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre doğrudan kırmızı kart görüldüğünde tedbir başlıyor. Kırmızı kart gören teknik direktör soyunma odasına ve yedek kulübesine inemiyor.

Fatih Terim kaç maç ceza alacak?

Fatih Terim doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacaktı. Hakemin raporuna göre bu cezanın artabileceği belirtiliyor. Ancak Fatih Terim sahaya girerek kendini büyük bir riske atmış oldu. Tedbir kararına uymayan görevlilere talimatlara göre en az 4 maç ceza veriliyor. Bu durumda Fatih Terim'in en az 6 maç takımının başında olmaması gündemde.

Yusuf Şimşek 7 maç ceza almıştı

2015 yılında Antalyaspor'un başında bulunan Yusuf Şimşek, Antalyaspor-Kasımpaşa maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı 7 maç ve 46 bin TL para cezası almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın konuyla ilgili hükümleri şöyle:

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

Görevlilere ve diğer kişilere, 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir. Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.

MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI

Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. (Ajansspor)