Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den yeni bir tweet ve tepki geldi. Daha önce attığı 'Zorlu' tweet'iyle çok konuşulan Terim, Twitter hesabından "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." yazdı.

Terim'in tweet'inin PFDK kararlarının açıklanmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekt









24 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekmişti.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı.











