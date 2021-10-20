UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lokomotiv'in iyi bir takım olduğunu vurgulayan Terim, kazanmaları halinde gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacaklarını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, maçın saati nedeniyle UEFA'ya sitem ederken son haftaların formda ismi Mostafa Mohamed ile ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.

'Kimse büyük bir değişim beklemesin'

''Sorulan soruladan anlıyoruz ki buradaki arkadaşlar bizi iyi tanıyor. Oyunumuzda muhakkak ki birkaç dokunuş olacaktır ancak kimse büyük bir değişim beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üstünde ısrarla devam ediyoruz.''









'Biz yeniyoruz, onlar yeniyor'

''Lokomotiv iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Onlara yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman beraber oluyoruz. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Biz yeniyoruz, onlar yeniyor. Yarın da iyi bir takım olacağını göreceksiniz.''

'Kazanırsak çok büyük bir avantaj elde ederiz'

"4 puanla biz öndeyiz. Herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Henüz 3. maçı oynayacağız. Kaybetmememiz halinde, ki kazanırsak çok büyük bir avantaj elde ederiz, Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir. Kaybedersek, Lokomotiv de devreye girer, grup karışır."









'Çoktan karar verdim'

''Forvette kimin oynayacağına çoktan karar verdim ama isim vermeyeceğim. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Üst üste maçlar oynuyoruz, kolay değil.''

'Neden 22.00'de oynuyoruz?'

"Maç saati de enterasan, neden 22.00'de oynuyoruz? Spartak bugün 17.30'da oynuyor. Yarın da erken oynanabilir ama geç oynatılıyor. TFF'ye bazen serzenişte bulunuyoruz ama UEFA'ya da burdan söylemeli. UEFA'nın mantığını anlamış değilim. Bu tip yerlerde erken oynamak daha doğru olmaz mı?"

'Mohamed için daha zamanımız var'

''Mostafa gol atıyor, inşallah daha da atacak. Attıkça da ocak ayındaki düşüncemiz net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. Biz de 'o niyetle' Mostafa'yı aldık. Bonservisle ilgili daha zamanımız var ama Mostafa iyi gidiyor, memnunum.''





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