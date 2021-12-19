Galatasaray teknik direktöre Fatih Terim, dün oynanan Başakşehir maçının ardından GSTV'ye açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar...

"Oturan bir oyun yapımız"

Sezon başından başlayayım. Biz bu sezon, sayın başkanımız ve yönetimimizle beraber bir yola çıktık. Özellikle, Türkiye gibi futbol iklimi çok çabuk değişkenlik gösteren bir yapıda, günlük ve kısa vadeli başarıların aksine uzun vadeli bir projeyi gündeme aldık. Genç bir takım oluşturduk. Eksiklerimizin olduğunu biliyorum. Bunların hepsini, tünelin sonunda ışık olduğunu düşünerek göze aldık. Sezon başından beri her şeye rağmen oturan bir oyun yapımız ve vadettikleri olan bir takımımız var.

"Avrupa'da devleri geride bıraktık"

Avrupa Ligi'nde devleri geride bırakarak son 16’ya kalan bir takımımız var. Gençlerimiz bunu başardı. Son 50 yıldır, Türk futbolunun her evresinde yer aldım. Her evrede yer alan bir insan olarak, umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim. Bu düzenin değişeceğine inanıyorum.

"Ceza almamı bekleyenler var"

Son zamanlarda alışkın olduğumuz bir hakem performansı izledik. Bu yayını umutla izleyenler var. Bunun karşıtı, benim daha fazla ceza almam için fırsat kollayanlar da var. Kim üstüne alınır bilmiyorum ama bu fırsatı size vermeyeceğim. Ceza alma fırsatından bahsediyorum.

Başakşehir maçının hakeminin nasıl bir psikolojiyle stada geldiği konusunda fikrim yok. İlk yarıda yediğimiz golün ardından sınırlar içerisinde oyuncularımız itiraz etti. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımızın sınırlar içinde itirazını görüyoruz. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Bir nefret, kin gütme hali gibi bir vücut hali var.

"Go lan sözü var"

Bu esnada ağzından çıkan bir ‘Go lan’ sözü var. Birçok oyuncumuz bunu duyuyor. İçlerinden Kerem, ‘Hocam bize neden böyle dediniz’ diyor ve anında sarı kart görüyor. Dikkatini çekenler olmuştur muhakkak. İkinci yarıya çıkarken Necati hoca, ‘Benim oyuncuma nasıl bu şekilde konuşursunuz’ diyor. Hakem diyor ki, ‘Ben öyle bir şey demedim’. Necati hoca da ‘Benim için kendi oyuncumun beyanı esastır’ diyor. Bunun ardından hakem de ‘Oyuncun yalancı’ diyor.

"Hakemden şikayetçi olacağız"

TFF, Kerem’e yalancı diyen hakemi, PFDK’ya sevk edecek mi, etmeyecek mi… Doğal olarak bunun da peşinde olacağız. İşi adli boyuta götüreceğimiz için, olaya çok vakıfım. Bu hareketleri, hakemin yanına kar bırakmayacağız.

"Arda'yı tahrik ediyor"

Bu yalancı meselesinden sonra reaksiyonlar olunca, buraya çok dikkat lütfen, hakem ikinci yarıya çıkmadan hemen önce koridorlarda bizim oyuncularımıza ve çalışanlarımıza dönerek, burada Arda da var, ‘Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum’ diyor. Her şeyi önemsiyorum. Bu cümleyi hepsinden üste koyuyorum. İkinci yarıya çıkmadan Galatasaraylı olanlara yönelik 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' diyor. Tepki görünce Arda ile göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Bunların hepsi mevcut.

"Bana da mı krampon fırlatacaksın" diyor

Arda diyor ki, ‘Hocam, erken gösterdin kartı’… Cevabı, sırtı dönük ve ellerini oynatarak, ‘Bana da mı krampon fırlatacaksın’ diyor. Herhalde çok kişi unutmuştur bu krampon hadisesini. Fakat bu arkadaş, böyle cevap veriyor Arda’ya. Onu da yaparız, bir sonraki maça da onu yaparız diyor duraklamalarda çıkan sarı karta itiraz sonucunda. Kendisini bu kadar güçlü görüyor ve rahat olduğunu düşünüyor. Hakemler kurallarla, kartlarla konuşur.

"Kerem'in pozisyonu bence kırmızı"

Burası, kendisine de, MHK’ya da çok örnek olacak bir şey. Yalancı olarak adlandırdığı Kerem, alt adalesine topla hiç alakası olmayan bir darbe oluyor. VAR’ı beklemeden çıkarması lazım. Bir kart. Bana kalırsa çok basit, çok da yakın olaya. Kırmızı.