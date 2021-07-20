Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları ile ilgili önemli bilgilendirmeler yapan Terim, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine Rachid Ghezzal ile ilgili de sorulan soruyu yanıtladı.

Transfer konusunu bugünlük askıya almak istediğini belirten Terim, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz'

"Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz. Bu bir fırsat transferidir. Yakın zamanda kimlerin geleceğini göreceksiniz."









Burak Elmas: Evet, Rachid Ghezzal ile görüştük

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün akşam Türk Telekom Stadı'nda yaptığı basın toplantısında Ghezzal ile görüştüklerini ifade etmiş ve ''Evet, Rachid Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşürüz bu dönemde. Hocamızın oyuncuyu istemesi, oyuncunun Galatasaray'da oynamaya uygun olması önemli kriterler. Görüştüğümüz birçok oyuncu var. En iyilerini kadroya katmak için çalışıyoruz. Transfer yaşayan bir süreç. Bitmediğine göre görüşmeler bitmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.







