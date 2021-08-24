Galatasaray 'ın Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

Epeydir duran toplardan gol atmıyorduk

1-0 mağlup başladık. Genelde son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu ama ilk yarıda çok gol kaçırdık. 2. forvet ve Ömer'i alınca biraz daha değişik oynamaya başladık. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken Luyindama'nın golü geldi. Epeydir duran toplardan gol atmıyorduk. Bugün galip gelmesi gereken takım Galatasaray'dı. Oyuncularım pes etmediler, etmemeleri lazım. Daha iyi oyunlar oynayacağız, bundan herkes emin olabilir. Bugün alınan 3 puan, değerli bir 3 puan. Mesele galip bitirebilmek.

Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim

Galatasaraylılar merak etmesin. Morutan ve diğerleri, Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var. Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz.