UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen ve E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Galatasaray , ligde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve lider Trabzonspor 'un 22 puan gerisinde kaldı. 10 Ocak Pazartesi günü Başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı alan ve 4. kez Galatasaray'a veda eden Fatih Terim'den flaş bir sosyal medya paylaşımı geldi.

'Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam'

Ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim, 1974 yılında futbolcuyken Sarı Kırmızılı ekibe transfer olduğu anı ve son olarak teknik direktörlük görevinden ayrılırken imzaladığı kağıdın fotoğrafını paylaştı, ''Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…'' notunu düştü. 68 yaşındaki teknik adamın bu paylaşımı, bir daha Galatasaray'da görev almayacağı şeklinde yorumlandı.

Taraftarlar yorum yağmuruna tuttu

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası sosyal medya üzerinden başta Başkan Burak Elmas üzere yönetime tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar, tecrübeli teknik direktörün gönderisini etkileşim yağmuruna tuttu. Galatasaraylı taraftarlar, Terim'in paylaşımına kısa sürede on binlerce yorum yaptı.

Kırılması güç rekorlar

Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı. Sarı Kırmızılı ekibin başında toplam 20 kupa sevinci yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da en önemli mimarlarından biri oldu.

8 kez lig şampiyonluğu yaşadı

Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda önemli bir rekorun da sahibi oldu.

Ne olmuştu?

2017'de 4. kez Galatasaray'ın başına geçen ve üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, son 2 sezondaki başarısızlığa ek olarak bu sezonki kötü performans sonrası görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 68 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verilmesi sadece 10 dakika sürdü. 10 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde Nef Stadı'ndaki kulüp ofisinde Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir araya gelirken, taraflar anlaşarak veda etti. Terim görüşmeden çıktıktan sonra yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Ardından tecrübeli hocanın görevine son verildiği, resmi olarak açıklandı ve Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi.

'Faydalanmaya devam edeceğiz'

Başkan Elmas, ayrılık sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu birliktelik sadece 6.5 ay sürdü

Merhum Başkan Mustafa Cengiz, sezon sona erdiğinde Fatih Terim'le tekrar çalışmayacağını açıklamıştı. Haziran ayındaki seçimde adaylığını koyan Burak Elmas ise göreve geldiğinde Terim'i takımın başına getireceğinin sözünü vermişti. Elmas seçimi kazandıktan sonra da taraflar 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmış ve Terim eşofmanlarını giyerek sahaya inmişti. Seçim kazandıran bu birliktelik sadece 6.5 ay sürdü.