Son dakika! Fatih Terim'den futbolcularına ikaz
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Fatih Terim’in, istediklerini yapamayan oyuncuları ikaz ettiği ve çalışmayı sık sık durdurduğu öğrenildi.
Galatasaray'da son dakika... Sarı-Kırmızılı ekip, Real çalışacak. Madrid deplasmanı hazırlıklarına dün yapılan antrenmanla devam etti. Falcao ve Emre Akbaba dışında tam kadro çalışan Galatasaray’da, taktik prova gerçekleşirken, teknik direktör Fatih Terim’in, istediklerini yapamayan oyuncuları ikaz ettiği ve çalışmayı sık sık durdurduğu öğrenildi. Rizespor maçının son düdüğünden itibaren ekibiyle beraber detaylı Real Madrid analizi yapan Terim, rakibin artı ve eksi yönlerini tüm detaylarıyla oyuncularına aktarıyor. Antrenmanın da oldukça yüksek tempoda geçtiği bildirildi.
Galatasaray - Real Madrid maçının özeti