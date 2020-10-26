SON DAKİKA | Fatih Terim'den flaş tweet: Her şey yolunda
Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılırken Fatih Terim attığı tweet ile tartışmalara nokta koydu: Her şey yolunda... Fatih Terim'in ardından Galatasaray da birlik beraberlik mesajı veren bir açıklama yaptı.
Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim'in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Saat 15.30'da başlayan toplantı devam ederken tecrübeli teknik adamdan flaş bir tweet geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim attığı tweet'te "Her şey yolunda..." yazarak tartışmalara nokta koydu.
https://twitter.com/fatihterim/status/1320725843845533697
Fatih Terim'in ardından Galatasaray da birlik beraberlik mesajı veren bir açıklama yayınladı. Sarı-Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede sezonu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1320733467097837569
Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" ifadelerini kullanmıştı.