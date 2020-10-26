Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim'in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Saat 15.30'da başlayan toplantı devam ederken tecrübeli teknik adamdan flaş bir tweet geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim attığı tweet'te "Her şey yolunda..." yazarak tartışmalara nokta koydu.





Fatih Terim'in ardından Galatasaray da birlik beraberlik mesajı veren bir açıklama yayınladı. Sarı-Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede sezonu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.





Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" ifadelerini kullanmıştı.