SON DAKİKA! Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi müjde
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarın yüreğine su serpti. Marcelo Saracchi'nin Fenerbahçe derbisine hazır olacağını düşündüğüni belirten Terim, "Fenerbahçe maçı öncesi Radamel Falcao ve Florin Andone'yi biraz görmek istiyorum. Marcelo Saracchi henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum." diye konuştu.
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 3 puan alarak haftayı kapatmak istediklerini ifade eden Terim, "İkinci yarı her maç zor. 10 puan geriden geliyoruz. 5 maçı kayıpsız geçirdik, rakiplerin de kaybetmesiyle belirli bir noktaya geldik. Oyuncular bunun bilinci içerisinde, inşallah taraftarımızla birlikte 3 puanlı alarak haftaya kapatırız." diye konuştu.
Kasımpaşa maçında sakatlanan Saracchi'nin derbide sahada olmasını beklediğini belirten deneyimli hoca, "Fenerbahçe maçı öncesi Radamel Falcao ve Florin Andone'yi biraz görmek istiyorum. Marcelo Saracchi henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum." diye konuştu.