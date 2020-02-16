Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 3 puan alarak haftayı kapatmak istediklerini ifade eden Terim, "İkinci yarı her maç zor. 10 puan geriden geliyoruz. 5 maçı kayıpsız geçirdik, rakiplerin de kaybetmesiyle belirli bir noktaya geldik. Oyuncular bunun bilinci içerisinde, inşallah taraftarımızla birlikte 3 puanlı alarak haftaya kapatırız." diye konuştu.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Saracchi'nin derbide sahada olmasını beklediğini belirten deneyimli hoca, "Fenerbahçe maçı öncesi Radamel Falcao ve Florin Andone'yi biraz görmek istiyorum. Marcelo Saracchi henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum." diye konuştu.