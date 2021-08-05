Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Caner Erkin ile ilgili konuştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Terim, milli oyuncunun planlarında olmadığını açıkladı.

'Üç sol bekimiz var'

Caner'in Milli Takım'dan oyuncusu olduğunu hatırlatan tecrübeli futbol adamı, "Van Aanholt, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir olmak üzere üç sol bekimiz var, Caner Erkin konusunda şu anda bir tasarrufumuz yok." diye konuştu.

Galatasaray'ın Eylül 2009'da CSKA Moskova'dan 400 bin Euro karşılığında kiraladığı Caner, Sarı Kırmızlı ekipte çıktığı 30 maçta 3 gol, 4 asistle skora katkı sağlamıştı.



