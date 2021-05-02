Süper Lig'in 39. haftasında Başkent'te Gençlerbirliği'ni iki golle deviren Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi başardı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galip gelmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Terim, ''Buralarda galip gelmek çok önemli. Son artık 3 maça kaldı. Oyun genel anlamda bizim kontrolümüz altında geçti. Özellikle oyunu domine etmede yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum.'' dedi. diye konuştu.

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'Çok daha farklı olabilirdi'

Çok daha farklı bir sonuç alabileceklerini belirten Terim, ''Bir hayli gol pozisyonuna girdik. Gol biraz gecikti ama devre arasına girerken gelmesi de bizim için iyi oldu. Çok daha farklı olabilirdi. 3-0 olsaydı belki daha rahat hareket edebilirdik.'' ifadelerini kullandı.





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'3. gol de neden verilmedi anlamış değilim'

Emre Akbaba'nın iptal edilen golüne sitem eden Terim, ''3. gol de neden verilmedi anlamış değilim. Düşünüyorum biraz top oynamış olsa VAR'daki onun gol olduğunu görürdü.'' dedi.

'Bizim vazgeçmeme gibi bir huyumuz var'

Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçının önemine de değinen tecrübeli futbol adamı, ''Bizim vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde yüzde 1 dahi ümidin kalmayacağı bir maç olacak. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir.'' dedi ve ekledi:

'Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklar, alkışlarla yollarız'

''Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız. Onları öyle uğurlarız. Kazanma halinde de ümit olarak diğer haftalara sarkacağız. Türkiye'de hangi maçın hangi sonuçla biteceği belli olmuyor. Diğer halinde de Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklar, alkışlarla yollarız.''







