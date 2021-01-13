Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk kez transferini istediği isimleri televizyon röportajında söylemiş, Gençelerbirliği maçının ardından 4 oyuncuyu işaret etmişti. "İrfan Can'ı istiyorum. Onyekuru'yu istiyorum. Mostafa Mohamed ve hatta Visca da dahil" diyen Terim, transferler konusunda daha resmi daha ciddi çalışılması gerektiğini belirtip yönetime mesaj göndermişti. Dün akşam Yeni Malatya kupa maçının ardından yayıncı kuruluşun röportajına katılan Terim'e transferdeki gelişmeler ve yönetimle bir görüşmesi olup olmadığı soruldu. Deneyimli teknik adamın cevapları sitem dolu sözlerle oldu.

'Söyledim, artık yeter'

Terim, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Transfer ayı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere değil gruplara değil Galatasaray’a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Onun için sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek en doğrusu" ifadesini kullandı. Deneyimli teknik adam, "Motivasyonunuzu etkiliyor mu?" şeklindeki soruya Terim, "Söyledim, artık yeter" karşılığını verdi, görüşmeyi sonlandırdı.