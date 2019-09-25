Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan söz düellosunda son sözü Fatih Terim söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklama yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Fatih Terim basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Terim şunları söyledi:

"Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim."

Terim Fenerbahçe derbisiyle alakalı olarak ise;

Cumartesi günkü derbiye hazır olduklarını da söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız" değerlendirmesini yaptı. Belhanda'nın sakatlığı için de konuşan Terim, "Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede bile problem yaşayabilir. Kendisine özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz" açıklamasını yaptı. Son olarak yardımcılarına güvendiğini ifade eden deneyimli teknik adam şunları söyledi:

"Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. 3’ü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır." dedi.

Ali Koç, "Sicili bozuk" demişti

Hatırlanacağı üzere, Ali Koç geçen hafta Fatih Terim'i hedef alan açıklamalar yapmış, "Bir insanın futbolculuk kariyerinde de teknik adamlık kariyerinde de sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" demişti,

Bu açıklamaları sonrası PFDK'ya sevkedilen Ali Koç, 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı.

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